Paola Catanzaro, la storia vera della mistica protagonista dello speciale 'Le Iene presenta…'

La storia di Paola Catanzaro, mistica per truffa

Sveva Cardinale nasce uomo con il nome di Paolo Catanzaro nel 1975. Ancora giovane, è una figura molto chiacchierata a Uggio, un piccolo paese nei pressi di Brindisi: è proprio qui che affermaa di assistere, il 24 di ogni mese, ad apparizioni della Madonna. Per diversi anni la sua è una storia “di provincia”, una serie di piccole truffe circoscritte ad aree geografiche dove il tempo sembra essersi fermato, un terreno fertile per molti fedeli ancorati alla parola del Signore. Con il trascorrere del tempo, però, grazie ai credenti la cifra accumulata da Paolo aumenta e la notorietà cresce. Così nel 2014 il ragazzo può coronare un suo sogno: cambia sesso e diventa Paola. Poco dopo comincia ad assumere il nome d’arte di Sveva Cardinale e a frequentare feste di rilievo, acquistare costosissimi gioielli, a vivere nel lusso e ad abbindolare personalità facoltose. Prima insospettiti e poi consci di ciò che fino a quel momento era accaduto, diversi fedeli mettono insieme le forze e decidono di rivolgersi allo show di Italia 1 Le Iene. L’inviata Veronica Ruggeri raccoglie insieme tante testimonianze, dichiarazioni che lasciano poco spazio al dubbio. A quel punto sbuca fuori il nome di Mietta. Alle telecamere della trasmissione la cantante confessa di aver prima stretto amicizia con Sveva per poi essere stata ingannata da quest’ultima: la mistica spiega all’amica che avrebbe realizzato un film garantendole un ruolo da protagonista. La santona confessa inoltre alla cantante di avere un tumore al cervello, le chiede di pregare ma, soprattutto sfrutta il suo nome: un imprenditore le consegna del denaro con – in cambio - la promessa che avrebbe conosciuto e sposato Mietta. Nel frattempo la Catanzaro ha imbastito una vera e propria organizzazione criminale, da lei capeggiata e, successivamente, è stata costretta a rispondere di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di molte truffe in concorso con il marito, Francesco Rizzo, e diverse altre persone. Nel dicembre del 2021 Paola Catanzaro è condannata a 6 anni e mezzo di reclusione per aver raggirato diverse vittime e intascato denaro per un totale di 4,5 milioni di euro. Condannato anche il marito (cinque anni di carcere), Giuseppa Catanzaro, Giuseppe Conte, Stefania

Casciaro e Anna Casciaro. La puntata delle Iene ricostruisce l’intera vicenda di Paola Catanzaro/ Sveva Cardinale: un’assurda

storia nella quale il celebre show di Italia 1 ha recitato una importante parte.

