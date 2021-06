Paola Marella: "Quasi 10 anni dopo il tumore al seno, mi hanno trovato un altro nodulo"

Portata a termine una stagione televisiva di successo con 'Un sogno in affitto', in onda su Sky Uno, Paola Marella è pronta per Formentera, il suo "buen retiro" da anni. Si godrà una meritata vacanza, come fa sapere a Panorama: "Dopo un inverno pesante, mi prendo un po' di riposo: purtroppo ho contratto il Covid e nonostante sul momento non abbia avuto sintomi gravi, il virus ha lasciato strascichi con un coinvolgimento importante del cuore".

Nell'intervista, l'esperta immobiliare - e conduttrice - racconta quei momenti difficili e le conseguenze fisiche che ha lasciato il virus: "Ho completato gli ultimi accertamenti e si è sistemato tutto. Ma non è stato semplice affrontare tutto da sola - spiega - Sono stata curata a casa con una terapia, nonostante non ci fosse un protocollo chiaro, poi purtroppo sono sopraggiunte una miocardite e una pericardite che ho curato al meglio grazie al mio cardiologo e ad una brava ematologa. Sono stata fortunata".

Il tumore al seno

Non è stato semplice, ma ci sono stati altri momenti in cui ha avuto più paura: "Nel 2012, quando fui operata per la prima volta di un tumore al seno - ricorda Paola Marella - E purtroppo anche lo scorso anno: è la prima volta che ne parlo, ma il 21 marzo del 2020 mi hanno tolto un altro nodulo, che per fortuna è poi risultato essere di natura benigna. Mi sono potuta operare in piena pandemia solo perché avevo un'assicurazione sanitaria. E devo tutto alla prevenzione, cerco di seguire uno stile di vita sano e mi controllo spesso perché purtroppo devo tenere conto del fattore ereditarietà". Oggi Paola Marella ne parla senza timore, ma non è stato sempre così: "La prima operazione la affrontai ai tempi di Cerco casa e girai per mesi con i drenaggi addosso ma non ne parlai per pudore e perché non mi piaceva l'idea di esibire il mio privato". Poi però non solo ci è riuscita, ma ha capito che era ed è il modo migliore per aiutare altre donne: "Il messaggio che dobbiamo lanciare è che non dobbiamo avere paura, che non siamo soli, che purtroppo la malattia arriva ma oggi grazie alla scienza sappiamo come affrontarla".