Castrocaro in tv, flop Auditel per Paola Perego

Gli ascolti più bassi di sempre per il Festival in tv

Il Festival di Castrocaro in tv non ha mai fatto sfracelli Auditel. Ma ieri si è superato. Il ritorno in diretta di Paola Perego si è fermato ai 712.000 telespettatori, pari al 4.3% di share. Gli ascolti più bassi di sempre. Finale vinta dal 26enne Simo Veludo, che potrà ora guardare alla sezione Giovani del Festival di Sanremo.

I dati Auditel

Lo scorso anno, con Stefano De Martino conduttore, Castrocaro fece segnare il 4.9% di share e 750.000 spettatori. Poco più dei modesti risultati di quest'anno. Leggermente meglio era andata nel 2019, con De Martino affiancato da Belen Rodriguez e un riscontro pari a 1.009.000 telespettatori, per il 5.50% di share. Nel 2016 il miglior risultato del Festival negli ultimi anni, con Flavio Montrucchio e Samanta Togni alla conduzione, 1.855.000 telespettatori e il 12.30% di share. In 5 anni si sono persi per strada oltre un milione di telespettatori e 7 punti e mezzo di share. Tanti, troppi. A vincere la serata di ieri Gloria su Canale 5, con 1.852.000 spettatori pari al 10.5% di share, seguita da Una Famiglia a Soqquadro su Rai1, con 1.777.000 spettatori e il 10.3% di share. Il ritorno di Giovanni Floris su La7 con DiMartedì ha interessato 1.073.000 telespettatori (share 6.2%), mentre Carta Bianca su Rai3 è stata vista da 837.000 telespettatori, pari al 4.9% di share.

Citofonare Rai2

Ma Paola Perego potrà presto rifarsi. Il 2 ottobre parte su Rai2 Citofonare Rai2, alle ore 11:00 della domenica mattina, con Simona Ventura co-conduttrice. Una coppia mai vista prima, con Perego autrice del format originale, tra musica live, ospiti ed esperti. Anche in questo caso, inevitabilmente, il riscontro Auditel avrà il suo peso.