TvTalk, Paola Perego sul malore di Andreotti in diretta: "Avevo paura che gli cadesse il capino"

Paola Perego è tornata a parlare del malore che colpì in diretta Giulio Andreotti mentre lei lo stava intervistando a Questa domenica. Era il 2 novembre 2008 quando il senatore a vita, morto a 94 anni nel 2014 - che è stato presidente del Consiglio per sette volte tra il 1972 e il 1992 -, durante l'intervista di Perego si bloccò.

"Senatore, quale futuro si augura per i nostri bambini?" aveva domandato la conduttrice, ma la domanda non ebbe mai risposta così Perego provò a ripeterla una seconda volta, ma Andreotti era come immobilizzato. Il silenzio preoccupante e preoccupato per le condizioni del senatore fu interrotto bruscamente alla conduttrice che provò a chiamarlo "Presidente? Presidente?" e poi della pubblicità.

L'evento fu ripreso dai giornali di tutta Italia ed è diventato anche uno dei tanti argomenti su cui i social hanno ironizzato e ironizzano tutt'ora. Alla fine si trattò di un malore temporaneo e fu lo stesso Andreotti a spiegare, al Corriere, dopo la trasmissione che stava bene.

E proprio di quel fatto oggi Paola Perego, ospite di TvTalk, è tornata a parlare spiegando perché non provò a toccare l'ex presidente: "Ero convinta che lui fosse morto, io non lo toccavo perché avevo paura che gli cadesse il capino, perché per me lui era morto". Su Twitter il video delle spiegazioni della conduttrice è stato condiviso da molti utenti e ha fatto sì che l'hashtag "#tvtalk" fosse di tendenza nella giornata di sabato 19 novembre.