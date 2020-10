Perego positiva, dipendenti Rai preoccupati ma l'entourage assicura: "Indossava doppia mascherina"

Paola Perego ha fatto sapere giovedì sera di essere positiva al coronavirus. La conduttrice è asintomatica e si trova in isolamento, a casa, sotto controllo medico. Il suo annuncio ha destato preoccupazione da parte di alcuni dipendenti Rai che ieri pomeriggio si trovavano agli studi Fabrizio Frizzi di Roma (ex Dear) e che l'hanno vista. Dipendenti che si sono confrontati sulla pagina facebook del gruppo IndigneRai, scrivendo anche che la Perego girava senza mascherina.

L'entourage di Paola Perego chiarisce: "Indossava due mascherine"

L'entourage della conduttrice rispedisce le accuse al mittente e chiarisce subito che sono affermazioni prive di fondamento: "Paola - fanno sapere all'Adnkronos - indossava ben due mascherine, la Ffp2, personale (che protegge sia chi la indossa sia chi viene in contatto con chi la indossa), e la chirurgica che la Rai fornisce a chiunque entri nelle proprie sedi e che lei ha indossato sopra l'altra per rispettare comunque le regole aziendali. Decine di testimoni - puntualizza lo staff - l'hanno vista e possono testimoniarlo".

Paola Perego, spiega sempre l'entourage, ieri mattina ha fatto il tampone non perché fosse entrata in contatto con un positivo, ma perché lei si testa regolarmente, di routine, per suo senso di responsabilità e, per di più, oggi avrebbe dovuto registrare la puntata del suo programma 'Filo Rosso', in onda su Rai2 il sabato alle 14, fondato sui sentimenti e gli affetti familiari e quindi fatto anche di nonni e nipoti. Programma che avrebbe dovuto prendere il via il 7 novembre. L'esito del tampone è arrivato nel tardo pomeriggio.