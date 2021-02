Paolo Bonolis ospite a ‘C’è posta per te’: sui social la romantica dedica della moglie

Paolo Bonolis ha portato una ventata di allegria nello studio di ‘C’è posta per te’ che ieri, sabato 13 febbraio, lo ha visto tra gli ospiti della puntata. Lo showman è stato contattato dalla redazione del programma condotto da Maria De Filippi per conto di Anna, Domenica e Luigi, tre fratelli desiderosi di fare una sorpresa a mamma Francesca, reduce dalla scomparsa dell’adorato marito e loro padre. Una storia commovente la loro che tuttavia, grazie alla vulcanica simpatia di Paolo Bonolis chiamato perché conduttore preferito della signora Francesca, si è rivelata l’occasione per far sorridere i telespettatori.

Moltissimi, infatti, sono stati gli utenti che sui social hanno commentato con gioia l’intervento del conduttore, abilissimo nel far sorridere con garbo anche in un contesto così delicato: “La grandezza di #paolobonolis è illimitata. I presentatori, quelli veri. Chi regala sorrisi dovrebbe essere eterno”; “Quanto mi è mancato sorridere, con lui”; “Uno dei migliori conduttori italiani”, sono solo alcuni dei tweet dedicati al mattatore della serata a cui si è unita anche Sonia Bruganelli, moglie orgogliosa di Paolo Bonolis che a lui, proprio durante la messa in onda del programma, ha rivolto la dedica più speciale.

Paolo Bonolis ospite a ‘C’è posta per te’: la romantica dedica social di Sonia Bruganelli

“Fai sempre la differenza ed io sono fiera di te”: così una dolce Sonia Bruganelli ha commentato sui social la partecipazione del marito a ‘C’è posta per te’, pensiero corredato da una foto che lo mostra salutare con il gomito Maria De Filippi. Poi una serie di stories Instagram ha raccolto i messaggi dei fan del marito, tutti entusiasti di un intervento che ha regalato loro tanta spensieratezza nel sabato sera.

C’è posta per te, la storia di Francesca e il regalo di Paolo Bonolis

I figli di Francesca hanno raccontato alla madre il motivo per cui hanno deciso di farle una sorpresa. "Stasera siamo qui perché ti vogliamo dedicare un pensiero speciale, vogliamo ridarti un po' di quella felicità che da un po' di tempo manca nei tuoi occhi. Vorremmo ridarti quel sorriso che papà si è portato via. Ci manca la mamma che abbiamo sempre avuto al nostro fianco", hanno spiegato in una lettera. Entrato in studio, Paolo Bonolis ha abbracciato la signora Francesca: “Vieni da un periodo complicato, ma ci stanno questi tre farabutti perché con tuo marito ti sei divertita eh (…) Devi darti da fare perché loro mi hanno detto che hanno bisogno di te”.

Poi il regalo di Paolo: "Io ho una bella cosa per te, ma non posso venire, mi raccomando ricordatelo eh", ha scherzato il conduttore ha sorpreso Francesca con una crociera, uno dei più grandi desideri della donna che, quanto prima, farà con i suoi ragazzi.

La grandezza di #paolobonolis è illimitata. I presentatori, quelli veri.

Chi regala sorrisi dovrebbe essere eterno.#CePostaPerTe #cepostaperte — ZioStix (@StixZio) February 13, 2021

Grazie a questo uomo che rappresenta il mio mood 24 ore su 24.#paolobonolis #cepostaperte pic.twitter.com/kxU13b8H2d — Sara (@Sara32181623) February 13, 2021