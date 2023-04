Paolo Bonolis a Felicissima Sera: "Mia moglie e Laura Freddi sono amiche? Facciamo cose a tre"

Tra gli ospiti più attesi dell'ultima puntata di Felicissima Sera c'era senza dubbio Paolo Bonolis. Tra i volti storici della tv italiana, colonna portante in casa Canale 5, il conduttore di Avanti un altro è stato protagonista di un'inedita intervista di Pio e Amedeo. I due comici, con la loro consueta ironia dissacrante, hanno rivisitato uno dei programmi più famosi di Bonolis, Il senso della vita, proponendo la loro personalissima versione intitolata Il NonSenso della vita.

Paolo Bonolis e il rapporto con Laura Freddi

La prima foto ritrae Paolo Bonolis e Licia Colò in una delle prime edizioni di Bim Bum Bam. "Dì la verità: ma tu e Licia Colò...", ha chiesto Amedeo al conduttore. "Che ne so, voi dello spettacolo vi accoppiata sempre tra di voi". Una domanda che ha però avutp un secco no come risposta. Ma, alla foto successiva, non c'è nemmeno stato bisogno di chiedere: "Con questa sì!", ha infatti commentato Bonolis dopo aver visto una sua immagine al fianco di Laura Freddi. E, ovviamente, non sono mancate le battute sulla passata relazione tra i due: "Ciao Laura, insegna agli angeli a condurre...", ha esordito Pio, mentre il compagno gli faceva notare che la showgirl è ancora viva e vegeta, e che lo scorso anno è stata proprio lei a sostituire Sonia Bruganelli, attuale moglie del conduttore, al Grande Fratello Vip: "Ma come hai fatto a farle diventare amiche?", ha chiesto Amedeo, ricevendo una risposta che nessuno si aspettata: "Semplice, facciamo cose a tre!".

Il ricordo di Freddie Mercury

Immancabile, poi, il racconto di quella volta in cui Paolo Bonolis è stato corteggiato da niente meno che Freddie Mercury. "C'era una partita di beneficienza tra i personaggi dello spettacolo italiani e quelli inglesi", ha ricordato il conduttore, che si è poi improvvisamente ritrovato faccia a faccia con il cantante dei Queen. "Freddie Mercury scelse me: siamo stati a chiacchierare e poi mi ha fatto capire che sarebbe stata una felicissima sera. Mi ha chiesto "che fai stasera?", e poi mi ha regalato due biglietti per il concerto di Wembley". E, alla domanda se in quell'occasione si fossero rivisti, Bonolis ha risposto con la sua solita ironia: "No, lui era stanco".

Il matrimonio con Sonia Bruganelli

L'intervista si è poi spostata sulla vita privata di Paolo Bonolis, e sul suo matrimonio con Sonia Bruganelli. Dopo aver raccontato quanto sia contento che la moglie abbia fatto il suo ingresso nel mondo della televisione (dall'altro lato delle telecamere) con il Grande Fratello Vip, Bonolis ha confermato i rumors riguardo all'abitudine di dormire separati: "Sì, stiamo allargando la casa in modo che ognuno abbia il suo spazio. Dormiremo separati, altrimenti perché lo staremmo facendo?". Pio ha poi chiesto al suo ospite di descrivere il suo matrimonio con il titolo di uno dei suoi programmi: "Tira e molla, Affari tuoi o Avanti un altro?". La risposta? Tira e molla. "Ma quindi, con la distanza che tenete in casa, fate ancora Bim Bum Bam?".