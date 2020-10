Paolo Brosio al GF Vip, il video dall’ospedale: “Finito l’incubo Covid. Onorerò il contratto di Mediaset”

Paolo Brosio è guarito dal Covid-19. “Appena guarisco entro nella Casa del GF Vip”, aveva promesso il giornalista, chiamato a far parte della squadra dei concorrenti di questa edizione reality partita senza di lui che per 25 giorni è stato costretto al ricovero dopo essere risultato positivo al coronavirus.

E così sarà: il giornalista ha finalmente ottenuto i risultati degli ultimi due tamponi effettuati nell’arco di 24 ore che evidenziano la sua negatività al virus e adesso si dice pronto a varcare la porta rossa della Casa più spiata d’Italia.

Paolo Brosio entra al GF Vip, il video dall’ospedale

È stato lo stesso Paolo Brosio a comunicare la fine dell’incubo Covid con un video girato dall’ospedale ICC Casal Palocco di Roma. “Da pochissimo mi hanno dato la notizia che finalmente sono arrivati i tamponi negativi. Devono essere due consecutivi entro 24 ore. Questo non è stato possibile perché c’era stata un’oscillazione fino a ora, quindi sono 25 giorni che sono ricoverato ma clinicamente guarito, quindi sparita la polmonite interstiziale e l’intenzione intestinale. Questo è un giorno di festa perché sono completamente negativo”, ha comunicato il giornalista su Instagram, pronto ad entrare a far parte del GF Vip: “A Dio piacendo, la prossima settimana avrò la possibilità di rientrare in pista per onorare il contratto di Mediaset del Grande Fratello”.

Al momento resta incerto il giorno dell’ingresso nella Casa del reality, ma è probabile che già questa sera Alfonso Signorini aggiorni al riguardo i telespettatori durante la nuova puntata del GF Vip.