L’ultima intervista in tv di Paolo Calissano: "Ho amato molto, ma non sono certo di essere mai stato ricambiato"

“Avere intorno molte donne non significa essere amato. Io ho amato molto, ma non sono certo di essere mai stato ricambiato. O forse sì, ma non me ne sono accorto come avrei dovuto”: parlava così Paolo Calissano nel corso di un’intervista esclusiva rilasciata a Barbara d’Urso nel programma Domenica Live. Era il 2014 e l’attore, scomparso ieri all’età di 54 anni, dopo una lunga assenza tornò nel salotto televisivo di Canale 5 per raccontarsi a quattro anni dal malessere che lo colpì costringendolo ad interrompere la sua partecipazione nel musical teatrale A un passo dal sogno.

In quell’occasione non mancarono i riferimenti al suo passato segnato dalla tragica morte in casa sua della brasiliana Ana Lucia Bandeira Bezerra per un'overdose di cocaina: Calissano venne condannato a 4 anni, scontati nella comunità per tossicodipendenti "Fermata d'Autobus" di Trofarello. “Ormai è inutile parlare dei miei errori perché se ne è già parlato molto”, furono le sue parole: “L'unica cosa che posso dire è che spero che i ragazzi non li facciano”.

Paolo Calissano e l’amore per la fidanzata Fabiana

I momenti più bui, ma anche la sua rinascita grazie all’amore per la fidanzata furono allora al centro dell’intervista di Paolo Calissano. Allora l'attore confidò l’inizio della scrittura di una biografia, 'Diario di un uomo senza amore', in cui trattava della sua solitudine vissuta nel periodo più duro e della rinascita grazie a pochi amici e alla compagna che allora era da poco al suo fianco. “È una ragazza fantastica, è una mia amica, un'amica molto speciale e lei sa cosa intendo. È bello essere circondati da persone vere, anche i miei amici, quelli di adesso, lo sono” disse ancora l’attore tornato a studiare recitazione perché pronto a rimettersi in gioco.

Paolo Calissano lontano dalla tv

Da tempo l’attore genovese 54enne era lontano dal mondo dello spettacolo e proprio su questo aspetto si è concentrato il post che Valeria Fabrizi ha dedicato all’uomo appena saputa la notizia. “È stato allontanato dal nostro mondo artistico e la coscienza di molti dovrebbe riflettere”, ha scritto l’attrice: “Ho lavorato con Lui e meritava stima,era un ragazzo educatissimo buono e gentile! Ho cercato di aiutarlo perché ha scritto sceneggiature importanti ma evidentemente rimaste sulla scrivania di “persone distratte”! Lui valeva, soffriva di nostalgia artistica e di sensibile attenzione umana!”.