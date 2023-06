Paolo Del Debbio furioso per la polemica su Barbara D'Urso: "Brutti imbecilli, vergognatevi" (video)

"Appena si passa al servizio sei autorizzata a piangere quanto vuoi, perché l'hai trattenuto per tutta l'intervista e ora puoi farlo liberamente": così Paolo Del Debbio ha concluso l'intervista a Barbara D'Urso invitata nello speciale del Tg5 dedicato a Silvio Berlusconi martedì 13 giugno. Un commento che non è passato inascoltato alle orecchie degli utenti della rete, rimasti perplessi per un'osservazione che ha suscitato anche l'espressione perplessa della sua ospite e che pareva essere una velata frecciata all'emotività spesso mostrata nelle sue trasmissioni. Così però non era nelle intenzioni di Del Debbio che ha duramente attaccato quanti hanno dato al commento rivolto a Barbara D'Urso una interpretazione così lontana dalla verità.

"Qualche imbecille sprovvisto della capacità di intendere e quindi anche di volere probabilmente… Andrebbe assolto in un processo" ha detto Del Debbio nel corso dell'ultima puntata di Diritto e Rovescio su Rete4: "L'ho intervistata martedì sulla sua conoscenza di Berlusconi. Siccome ho visto che era molto emozionata durante tutta l’intervista, ho detto: ‘Barbara finalmente è finita e puoi versare qualche lacrima’. Qualche idiota ha sostenuto che io volevo oltraggiarla, farle fare una brutta figura. Barbara D'Urso la stimo molto, è una professionista di primissima classe. Mai mi sarei permesso. Non l'ho mai fatto con nessuno, brutti imbecilli, di fare dei trabocchetti durante le interviste. Sono noto per non farli. Figuratevi se li vado a fare con una dello stesso gruppo il giorno prima dei funerali di Silvio Berlusconi". E poi: "Vergognatevi" ha concluso: "Invece di mettervi alla tastiera, studiate un libro che vi fa bene al cervello".