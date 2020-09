Del Debbio a Beppe Grillo: "Poveraccio senza co***oni"

Qualche giorno fa l'inviato di Diritto e Rovescio Francesco Selvi ha accusato Beppe Grillo di averlo aggredito. Secondo Selvi Grillo con uno spintone ha fatto cadere dalle scale il giornalista che è stato poi curato in ospedale per una distorsione al ginocchio con cinque giorni di prognosi. Ieri il conuttore della trasmissione di Rete4 Paolo Del Debbio ha risposto a Beppe Grillo: "Mi tocca intervenire, l'ho fatto solo una volta su accuse di fascismo ma l'ambiente è quello", dice il conduttore: "Ma tu sei un corruttore dei costumi, perché butti giù dalle scale un giornalista".

Dopo l'aggressione del nostro inviato Paolo Del Debbio manda un messaggio a Beppe Grillo#Drittoerovescio pic.twitter.com/D8iYqL4h62 Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video. September 10, 2020

E poi: "Io vengo dai quartieri popolari, non mi fai paura. Non ti minaccio, perché non lo meriti, sei un poveretto che non meriterebbe tutto questo se non ci fossero cinque giorni di prognosi per un cronista". "Il tuo passaggio precoce dal comico al tragico è un fenomeno di senilità", conclude Del Debbio che rimarca: "Mi fai un baffo. Ma quando vuoi attaccare qualcuno e non hai due nocciolini ma due co***ni attacca quelli come me, più forti. Ma tu sei veramente un poveraccio".