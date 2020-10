Paolo Del Debbio dimagrito, l’incredibile trasformazione: "Ho perso 27 chili ma non sono malato"

La recente trasformazione fisica di Paolo Del Debbio è decisamente di quelle che colpiscono. Al ritorno dopo la pausa estiva alla guida di ‘Dritto e Rovescio’ su Rete 4, il giornalista toscano si è presentato visibilmente dimagrito (oltre che con una bella barba e occhiali da vista molto vistosi): un cambiamento che ha preoccupato i più, mentre c’è stato anche chi ha pensato che dietro questo ‘extreme makeover’ potesse esserci magari un nuovo amore.

Cosa c’è di vero? Nessuna malattia e nessun nuovo amore, solo una dieta "di buon senso" e un nuovo stile di vita, assicura l’interessato. Paolo Del Debbio, 62 anni, è persona molto riservata e poco incline a raccontare di sé. L'attenzione ricevuta dopo il dimagrimento lo ha colpito e ha deciso di raccontare a Candida Morvillo sul Corriere della Sera cosa è successo nei mesi scorsi, per sgomberare il campo dal gossip ma soprattutto per lanciare un messaggio "positivo".

“Ho mangiato meno, mi sono affidato a un medico e ho perso 27 chili. Ho un’età in cui lo stile di vita non andava più bene per la salute e mi sono piano piano sistemato. Tutto qui”, spiega. E i benefici di questa trasformazioni Del Debbio li sente non solo dal punto di vista estetico: “Non sono mai stato meglio. Mi sento meno affaticato, più sciolto, cammino più leggero e il cervello è più veloce. Poi, di sicuro, la dieta non è partita da una considerazione estetica, ma di salute. Dopodiché, sentirsi anche meglio con se stesso non è una cosa brutta”.

Paolo Del Debbio dimagrito, merito della dieta: "Mi muovo molto e mangio poco"

Del Debbio ha iniziato la dieta il mercoledì dopo Pasqua. Il primo mese e mezzo “è stato una tortura coreana”, ammette, poi ha iniziato a vedere i primi risultati e a sentirsi incoraggiato. Una dieta con molte verdure, carne e pesce, ma anche nuovo stile di vita. “Prima, facevo sempre due cose che amavo: stavo fermo in poltrona a leggere e mangiavo e bevevo con gusto. Ora, mi muovo molto e mangio poco. È una banalità, ma per me non lo è stata”.

Del Debbio smentisce anche che questo suo cambiamento sia dovuto a un nuovo amore. “Ma se ci fosse, non lo direi neanche sotto tortura. Poi, se uno fa la dieta e ha un amore, questo aiuta, ma lo dico immaginando”.

Del Debbio ora è passato da una taglia 62 e una 52 “Devo rimanere così e, per ora è facile”.

