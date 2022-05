"Ma vaff...": Paolo Del Debbio sbotta contro la giornalista russa

Non le ha mandate a dire Paolo Del Debbio, conduttore di Dritto e Rovescio (Rete 4), protagonista ieri sera di un botta e risposta con la giornalista russa Yulia Vityazeva. Il battibecco si è acceso quando la cronista dell’agenzia Newsfront, in collegamento video, ha criticato il fatto che ci fossero "ospiti che stanno lì nel vostro studio con queste bandierine ucraine...". Insomma, la presenza di bandiere gialle e blu non è andata giù alla giornalista russa che ha così lanciato una frecciata al conduttore.

Del Debbio, dal canto suo, non si è fatto pregare: "Signora, in questo studio ci sta chi voglio io, se voglio io", è stata la replica del giornalista. "Se lei ci vuole stare, ci sta. Sennò se ne va a casa. Ci vediamo dopo la pubblicità". Proprio mentre sta per arrivare lo spot però ecco l'ultima stoccata: "Ma vaff***".