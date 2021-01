Paolo Fox e l’oroscopo per il 2021, Mara Venier lo avverte: “Ti giochi quarant’anni di carriera”

L’astrologo si è ritrovato al centro di sfottò e critiche per le sue previsioni, “stravolte” dalla pandemia di Covid-19, e si difende: “Anche in un anno difficile, vorrei fare capire alle persone che seguono l’oroscopo, c’è chi emerge”

In apertura della prima puntata del 2021 di “Domenica In” Mara Venier ha ospitato Paolo Fox e le sue previsioni per il nuovo anno. L’astrologo più famoso della tv ha scherzato con la padrona di casa sull’oroscopo e le previsioni rispetto al 2020 appena trascorso. “Bada bene a quello che dici. Ogni parola sarà usata contro di te”, lo ha messo in guardia Mara Venier, mostrando il libro dell’oroscopo 2021 di Paolo Fox già in testa alle classifiche: “Oggi a 'Domenica In' ti giochi quaranta anni di carriera. Non ti voglio gufare ma sai…”.

“L’oroscopo serve a divertirci”, si difende Paolo Fox, che ha dovuto ammettere che sì, il 2020 è stato un brutto anno, ma non per tutti. L’astrologo infatti dice di aver previsto situazioni favorevoli per diversi segni, tra cui Toro, Capricorno e Vergine. E della Vergine ad esempio è Diodato, il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, ha ricordato Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, l'astrologo si difende dalle critiche

“L’astrologia si occupa dei segni zodiacali", si è difeso Paolo Fox. L'astrologo poi ha scherzato: "Se io potessi prevedere terremoti, catastrofi e pestilenze sarei il Capo della Protezione Civile".

"L’anno scorso dissi che alcuni segni avrebbero fatto tanto. Ad esempio i primi tre vincitori di Sanremo sono della Vergine. Tutte le persone che adesso hanno dei programmi di successo in Rai, come Matano e Bortone, sono tutti della Vergine. Anche in un anno difficile, vorrei fare capire alle persone che seguono l’oroscopo, c’è chi emerge”, ha spiegato Paolo Fox.