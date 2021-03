È sempre mezzogiorno, il papà di Antonella Clerici chiama in diretta: "Speriamo di avere ancora qualche anno"

Una bella sorpresa per Antonella Clerici oggi a 'È sempre mezzogiorno'. La conduttrice ha iniziato la puntata facendo gli auguri a tutti i papà per la festa di San Giuseppe e ovviamente anche al suo, ma ecco che poco dopo al telefono c'è proprio il signor Giampiero: "Sono il papà! Oggi è la festa del papà e mi sono detto 'bisogna che intervengo'".

Felice come una bambina la conduttrice: "Papone! Come sono contenta di sentirti. Noi ci sentiamo spessissimo, io quando vengo a lavorare qui e sono in macchina chiamo sempre il mio papà". "Invece oggi ti ho preceduta" risponde Mister Clerici, che continua: "Speriamo di andare avanti ancora qualche anno". Antonellina risponde emozionata: "Tanti anni papone, mi raccomando. Ti faccio tanti auguri, sei un papà straordinario. Grazie di tutto".

Dopo averlo salutato, la conduttrice ancora è incredula per la sorpresa ricevuta: "Il mio papone. Come tanti papà non è che lo si può vedere spesso in questo periodo, perché dobbiamo proteggere i nostri papà più grandi e si fa più fatica, però col cuore siamo sempre lì. Che bello il mio papà Giampy, tra l'altro è molto simpatico".