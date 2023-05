Il Papa va in tv, è la prima volta nella storia

Il Papa va in tv e segna una rivoluzione nel mondo religioso. Non era mai capitato prima d'ora, infatti, che un Pontefice fosse ospite di un programma televisivo ma Papa Francesco ha deciso di cambiare la storia ed entrare in uno studio televisivo per la prima volta. Il Santo Padre sarà ospite, secondo quanto rivelato dal Tg1, di una puntata speciale, dedicata al tema della Forza della Vita, del programma di Rai1 A Sua Immagine condotto da Lorena Bianchetti per parlare di diversi temi legati al mondo contemporaneo dalla pace all'aggressività della società di oggi, dall'importanza dell'informazione al disagio giovanile.

Papa Francesco è stato ospite negli studi Rai di Saxa Rubra per la registrazione della puntata, che andrà in onda domenica 4 giugno 2023 alle 9.40, ed è sembrato a suo agio davanti alle telecamere e con i riflettori puntati addosso. Il dialogo tra il Pontefice e Lorena Bianchetti si è incentrato su una riflessione legata ad alcune parole chiave ispirate ai misteri del Rosario, sconfitta e gloria, dolore e abbraccio, ombra e luce, inquietudine e gioia.

Ad accogliere il Papa negli studi, oltre alla conduttrice Bianchetti, erano presenti anche Don Marco Pozza, il cappellano del Carcere Due Palazzi di Padova (che ha organizzato l'ospitata tv) e Suor Agnese Rondi del Cottolengo. Ospiti della puntata anche il campione olimpico della staffetta 4x100 Fausto Desalu, Serena e Matteo due giovani genitori che erano stati abbracciati dal Papa dopo aver perso la loro bambina, Diana Gini, una giovane bullizzata, Nicolò Govoni, un ragazzo che aveva intrapreso una cattiva strada per poi ritrovare se stesso in un viaggio in India, candidato al Nobel per la Pace.

A fine registrazione, il Papa ha recitato una Ave Maria e benedetto tutto lo studio.