Papà per amore, anticipazioni del film in onda martedì 21 giugno su Rai 1

Papà per amore va in onda oggi, martedì 21 giugno, alle 21.25 su Rai 1. Il film francese è una commedia che, con toni leggeri, riesce a parlare di argomenti importanti come la scuola e la paternità (che, in questo caso, prescinde i legami di sangue). Scopriamo qualcosa in più su questa pellicola.

Papà per amore: la trama del film

"Papà per amore” è un film francese del 2020 di genere commedia. Pur adoperando la chiave della leggerezza e approdando al territorio del sentimentale, questa pellicola passa in rassegna alcune tematiche e realtà piuttosto serie: la scuola, vista come possibile luogo per socializzare, il passaggio dalla giovinezza all’età adulta, il senso di responsabilità, la genitorialità (in questo caso dal punto di vista di un giovane uomo), l’amore non legato esclusivamente a vincoli di sangue. Il film è diretto da Noémie Saglio e interpretato da Vincent Dedienne, Camélia Jordana, Alix Poisson, Samir Guesmi e Anne Charrier. La trama è la seguente. Vincent fa da babysitter a un bambino di nome Bart. Durante l’inizio dell’anno scolastico in una nuova scuola, la madre del piccolo viene convocata a una riunione di genitori ma chiede a Vincent di andarci al posto suo. A causa di un malinteso Vincent viene scambiato per il padre di Bart, che a sua volta sta volentieri al gioco perché non ha mai conosciuto il suo vero papà ed ha bisogno di una figura di riferimento. Successivamente Vincent non riesce a rivelare l’inganno e si integra sempre più in questa comunità di genitori. Come non bastasse, l’uomo si innamora di Nora, una delle insegnanti del suo “nuovo figlio”.

Dove vedere Papà per amore (martedì 21 giugno)

”Papà per amore” viene trasmesso da Rai 1 martedì 21 giugno a partire dalle 21.25. Il film è visibile anche in live streaming e on demand su RaiPlay.