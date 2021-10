Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dall'1 al 5 novembre 2021

Il Paradiso delle Signore è giunto alla sesta stagione, l'appuntamento è giornaliero - dal lunedì al venerdì - su Rai1 alle 15:55. Vediamo le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dall'1 al 5 novembre 2021.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dall'1 al 5 novembre

Vittorio, riascoltando il brano registrato, comincia ad avere dei dubbi sulla voce, mentre Tina continua a nascondere il suo problema ai genitori, non è ancora pronta a rivelarlo ai suoi genitori.

Gloria e Armando si confidano, lei racconta l’accordo che ha stretto con Ezio e insieme decidono, per il bene di Stefania, di non dire nulla. Paola passa al grande magazzino per salutare i colleghi e lascia il lavoro per stare a casa a riposare, è meglio dare più importanza alla gravidanza.

Una scoperta fa sconvolgere Agnese: Giuseppe ha sperperato tutti i risparmi. Agnese, dopo aver visto che mancano dei soldi sul libretto di risparmio, decide di non puntare subito il dito contro Giuseppe. Per caso Don Saverio sente Giuseppe parlare al telefono con una certa Petra e tenta di indagare.

Paola dando le dimissioni rinuncia al ruolo di venere, Gemma ne viene a conoscenza e vorrebbe prendere lei il posto della futura mamma.

Anna viene convocata da Vittorio nel suo studio, Vittorio la sente cantare e si insospettisce. La Imbriani avvisa subito Salvatore e Tina. Gemma si propone come candidata Venere al Paradiso.

Don Saverio incita Giuseppe a dire la verità ad Agnese in merito ai soldi mancanti del libretto di risparmio. Vittorio vuole capirci di più sulla questione cantante del demo. Le sue investigazioni, però, non portano a nulla ma capisce che Tina sta mentendo, chiede quindi a Beatrice di fare ricerche nelle sale di incisione.

Le bugie hanno le gambe corte e Tina si sta mettendo in un grosso guaio ed è sempre più in difficoltà in famiglia. Marcello, con l’aiuto di Ludovica, organizza una serata in modo che Salvo e Anna possano avvicinarsi.

Il giorno delle selezioni per la nuova Venere è arrivato. Le prove non sono un problema per Gemma che le affronta in modo impeccabile.

Salvatore scopre che Vittorio ci crede molto sul film tanto da investirci dei soldi. Dopo questa rivelazione Salvo cerca di convincere Tina a dire la verità. Lei si reca a Casa Conti. Gemma è sicura che otterrà il posto di Venere lasciato da Paola.

Flora comincia a raccoglie informazioni sul legame di suo padre Achille con la famiglia Guarnieri. Vuole sapere di più sulle accuse mosse da Cosimo nei confronti di Umberto e Adelaide.

Al paradiso si discute sulle prove delle candidate veneri. Vittorio, scopre la verità sul demo e Salvatore difende Anna che confessa al ragazzo di essere vedova e madre di una figlia. Vittorio offre aiuto a Tina.