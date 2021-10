Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 11 settembre al 15 ottobre 2021

Il Paradiso delle Signore è giunto alla sesta stagione, l'appuntamento è giornaliero - dal lunedì al venerdì - su Rai1 alle 15:55. Vediamo le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dall'11 al 15 ottobre 2021.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dall'11 al 15 ottobre: Tina torna a Milano, ma...

Flora si trasferisce in vi definitiva a Milano, a villa Guarnieri dalla contessa Adelaide e da Umberto, per iniziare a lavorare come stilista nel grande magazzino. Questo non piace molto alla contessa che non sopporta la presenza costante della giovane nell'abitazione e così cerca in ogni modo di scoprire cosa aveva scritto Achille Ravasi nella lettera indirizzata a sua figlia prima di morire.

Le tensioni aumentano tra Vittorio e Umberto che devono lavorare insieme ma che hanno visioni diverse, ciò li porterà a scontrasri. Per Vittorio i problemi però non sono finiti qui, tornerà in città Tina Amato dopo il soggiorno in Svizzera. La figlia di Agnese è strana e non vuole svelare il motivo del suo viaggio, Vittorio dunque si riavvicina e le chiede di recitare nel film che sta scrivendo. La risposta di Tina è categorica: "no".

Vittorio non demorde e cerca di convincerla a prendere parte alla pellicola, ma Tina, sempre più ambigua, è costretta a comportarsi in modo strano per colpa di un segreto. Proprio questo segreto metterà in crisi la giovane che deciderà di alleggerirsi l'anima confidandolo al fratello Salvatore.

Nel mentre Veronica cercherà di capire e avvicinarsi a Stefania, suscitanto una forte gelosia in Gemma che non prenderà bene la situazione.