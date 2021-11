Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 15 al 19 novembre 2021

Il Paradiso delle Signore è giunto alla sesta stagione, l'appuntamento è giornaliero - dal lunedì al venerdì - su Rai1 alle 15:55. Vediamo le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 15 al 19 novembre 2021.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 15 al 19 novembre

Tra Giuseppe e la moglie il clima diventa sempre più teso, Tina se ne da la colpa ma non sa che il vero motivo è il figlio illegittimo di suo padre.

Marco decide di restare a Villa Guarnieri e spera che suo fratello possa alleviare presto i suoi dolori per quanto successo a Torino. Sarà Gemma a diventare ufficialmente la venere del Paradiso.

Ludovica rivela a Flora che Achille era un truffatore, mentre Umberto convince la stilista che non c’entra nulla con la vicenda Ravasi.

Agnese cerca di buttare fuori di casa Giuseppe, ma l’uomo non vuole lasciare la famiglia e cerca l’appoggio di Tina e Salvatore. Successivamente lei racconta tutto ad Armando. C’è intesa tra Marco e Gemma che si incontrano casualmente.

Flora viene accolta calorosamente, sulla rivista c’è un sevizio su di lei. Anna accetta l’invito di Salvatore dopo alcune pressioni di Roberto.

Giuseppe cambia idea sull’operazione di Tina, questo rende felice la giovane Amato. Anche salvatore passa un bel momento ora che che è innamorato, ma i due figli ancora non sanno nulla della situazione tra i loro genitori.

Durante l’intervista di Flora, Stefania mette in mostra le sue qualità giornalistiche che non sfuggono a Vittorio. Gemma incontra Marco di nuovo e ne rimane colpita.

Agnese non vuole perdonare il marito, ma Giuseppe vuole riappacificarsi. La donna decide di metterlo alle strette: dovrà dire tutta la verità ai figli. Giuseppe decide di partire per la Germania senza dire ai figli la vera ragione. Gemma e Stefania discutono perché l’invito di Stefania per andare al circolo non viene recapitato. Gemma avrebbe dovuto farlo e viene messa in punizione.

Vittorio promette ad Agnese che si occuperà di Tina. Giuseppe rassegna le dimissioni dal Paradiso, saranno finite le tensioni con Armando? Agnese si sente in colpa per non poter perdonare Giuseppe e lo confessa a Don Saverio Gemma vuole riconciliarsi con Ezio ma non ci riesce del tutto. Nel frattempo Gloria suggerisce ad Ezio di non forzare troppo la mano sulle tempistiche di trasferimento di Stefania in Casa Colombo.

Marco corteggia in modo sfrenato una ragazza e Adelaide scopre perché. Giuseppe sta per partire per la Germania, ma prima si confronta di nuovo con Agnese e Armando. Poi saluta i figli, che sia un addio?