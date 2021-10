Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 18 settembre al 22 ottobre 2021

Il Paradiso delle Signore è giunto alla sesta stagione, l'appuntamento è giornaliero - dal lunedì al venerdì - su Rai1 alle 15:55. Vediamo le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 18 al 22 ottobre 2021.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 18 al 22 ottobre

Tina, dopo aver ricevuto da Vittorio la proposta di partecipare al film musicale, accetta entusiasta e inizia a prendersi cura della propria voce sperando di riuscire a guarire in tempo.

Marcello se la cava bene al primo giorno di lavoro al Circolo, dando, così, torto a quanto affermava Adelaide. Irene cerca in tutti i modi di far rimanere Stefania con sé. Veronica, intanto, rimprovera Gemma e vuole chieda scusa alla figlia di Ezio per il suo comportamento poco corretto.

Al Paradiso c’è il ritorno di Gloria, ma non per rimanere, vuole dare le dimissioni. Salvatore consiglia sua sorella Tina di parlare con Vittorio per non tenere più nascosto il problema delle corde vocali.

Anna ama molto i film di Totò e Amato sfrutta questa passione in comune per corteggiarla. Vittorio trova la soluzione per far partecipare Tina al film musicale, deve però parlare con Orlando Brivio e chiedergli di mettere mano alla sceneggiatura del film musicale. Umberto si incuriosisce di Flora. Adelaide non sopporta la presenza della figlia di Achille a Villa Guarnieri.

Vittorio e Roberto lavorano insieme al lancio del nuovo numero della rivista Paradiso Market.

I genitori di Tina (Giuseppe e Agnese) fanno sempre più domande per capire che rapporto ha la figlia con Sandro, ma Tina schiva le domande e riesce sempre a parlare d’altro. Umberto e Flora diventano sempre più intimi ogni giorno che passa.

Salvatore dopo aver saputo il segreto di sua sorella, Tina, confessa di aver preso una cotta per Anna. Anche se si avvicinano sempre di più, la Imbriani non si sente all’altezza delle attenzioni che riceve da un ragazzo e confida ciò a Beatrice.

Tina ha iniziato a seguire la cura che le ha prescritto il medico, ma nonostante la stia seguendo nulla sembra cambiare e così la preoccupazione per le sue corde vocali aumenta.

Salvatore osserva Anna e Roberto che si allontanano insieme in auto e inizia a sospettare della natura del loro rapporto.

La zia Ernesta chiama Armando preoccupatissima: non riesce a trovare Gloria che proprio a casa della mitica zia aveva trovato rifucio. Ferraris allora cerca di tranquillizzarla mettendosi sulle tracce di Moreau, ma alla fine deve rivolgersi per forza a Don Saverio.

Vittorio nel mentre riesce ad ottenere il nulla òsta per cambiare la sceneggiatura e chiede così a Tina di esibirsi al Circolo dove dovrebbero essere presenti sia Brivio sia il produttore del film che Conti le ha proposto.

Tina decide di accettare ma dopo l’evento, ha la gola in fiamme così in preda al panico si rivolge al medico che le propone un'unica soluzione: operarsi. La ex Venere non prende bene la notizia e scoppia in un pianto disperato per poi telefonare a Vittorio e confidargli che non potrà recitare nel film.

Gloria per colpa di uno scippo finisce in ospedale e lì viene rintracciata da Armando, in quell'occasione la donna gli confida di voler lasciare Milano, ma il capo magazziniere ha tutt'altra idea...

Maria e Agnese e la nuova stilista presentano la nuova linea in vista della prossima collezione al Paradiso. Subito dopo l'evento Vittorio si mette a cercare Tina: la troverà mentre vaga per la città, il matrimonio con Sandro è arrivato all’epilogo...