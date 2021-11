Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 22 al 26 novembre 2021

Il Paradiso delle Signore è giunto alla sesta stagione, l'appuntamento è giornaliero - dal lunedì al venerdì - su Rai1 alle 15:55. Vediamo le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 22 al 26 novembre 2021.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 22 al 26 novembre

Rocco ha cambiato alloggio e non lo ha comunicato a Maria, la ragazza lo ha scoperto quasi per caso, nonostante i due sia fidanzati ufficialmente.

Al Paradiso, Marco incontra Gemma scoprendo così che Zanetta è una Venere. Alessandro voleva fare una sorpresa a Tina e così con l'aiuto del suo team organizza una cena a casa sua, in questa occasione il socio della Caffetteria rivela la sua relazione con Anna.

Armando mostra a Stefania un articolo che lo ha turbato, a scriverlo è stato Marco. Nell'articolo viene raccontata la storia di uno sfratto imposto a dei bisognosi, il racconto però sembrerebbe mancante di alcuni dettagli, gli sfrattati sono seguiti dal padre di Luisa e Gemma lo aveva visto in compagnia di Marco.

Tina decide di non raccontare nulla alla madre della festa a sorpresa e Marco, dopo che ha ottenuto quello che voleva da Luisa, inizia a fare la corte a Gemma.

Angese ha paura che Rocco sia innamorato di un'altra e cerca conforto in Armando, il capomagazziniere è disposto ad ascoltarla anche se soffre e desidererebbe avvicinarla. Flora osserva la foto che le dato Cosimo e nota un particolare importante che riaccende i suoi sospetti. Adelaide è sempre più in pena: sono state riaperte le indagini sulla morte di Ravasi.

Stefania scopre che il giornalista e il ragazzo che piace a Gemma sono la stessa persona. Maria vuole andare a Roma, ma prima vuole chiarire la situazione con Rocco.

Marcello vorrebbe vivere serenamente e alla luce del sole la sua relazione con Ludovica, La Brancia, però, ancora ritiene che sia arrivato il momento. Umberto trova Flora nel suo studio e tra i due succede qualcosa di inaspettato. Umberto vuole parlare con Marco, ha un'idea e gli propone di scrivere per il Paradiso Market, lui accetta. Inizia così a lavorare nella redazione del grande magazzino, per Marco questa è l'occasione di stare più vicino a Gemma. L'aver scoperto che Marco è l'autore di quell'articolo mette a disagio Stefania che decide di dire cosa pensa del ragazzo: non lo stima come professionista.

Flora e Umbero continuano a pensare al bacio che si sono scambiati e decidono che la scelta migliore sarebbe quella di dimenticarlo...

Salvatore vuole accompagnare Anna in paese e per questo deve lasciare la caffetteria, chiede così ad Agnese e Armando di sostituirlo, i due rimangono da soli, dopo molto tempo e la passione li sorprende... Loro però non sanno che Tina li ha visti mentre si baciavano...