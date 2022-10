Nuova settimana in compagnia de "Il Paradiso delle Signore", soap italiana di Rai 1. Ezio è tartassato dai giornalisti e l’annullamento del suo matrimonio con Gloria non viene sancito. Mentre Maria continua ad ottenere riguardi e successi Flora, gelosa, vuole farla spedire in Costa Azzurra per un lavoro. Intanto l’irreperibilità di Anna provoca la preoccupazione di Salvo. Leggiamo le anticipazioni delle puntate in onda su Rai 1 da lunedì 24 a venerdì 28 ottobre 2022.

Il Paradiso delle signore, le anticipazioni dal 24 al 28 ottobre 2022

Mentre il nuovo contabile Vito Lamantia viene presentato allo staff da Vittorio, quest’ultimo vede i bozzetti preparati da Flora, ma la reazione non sarà così entusiasta; al contrario, i lavori di Maria ottengono degli ottimi pareri. Quando poi Maria viene invitata da Adelaide alla festa del circolo, Floria inizia a manifestare in modo più palese la sua contrarietà. Ma il successo di Maria è inarrestabile: l’abito che ha preparato per la Baronessina Foppa ha conquistato tutti e Flora, con l’intento di vederla il più possibile lontana, chiede alla Baronessa di farla assumere nella sua azienda di tessuti in Costa Azzurra. Nonostante l’aiuto chiesto ad Adelaide, Ezio fa più fatica del previsto per far annullare il suo matrimonio con Gloria.

E intanto i giornalisti continuano a scavare nella sua vita, mettendo il naso anche nel privato di Gemma, che però riceve - per volontà di Gloria - la protezione delle Veneri. Salvatore, intanto, è preoccupato perché Anna, negli Stati Uniti, sembra irraggiungibile. Intanto Armando giura di aver visto Caterina, madre di Anna, che sarebbe però dovuta essere in America. Marcello vuole vederci chiaro e parte per Reggiolo, il paese di Anna, in cerca di notizie. Marcello e Armando capiscono che Anna è di ritorno a Milano ma non dicono nulla a Salvo a proposito di ciò che hanno appreso sulla madre della ragazza. Con la complicità di Umberto, Maria riceve la proposta dall’azienda tessile della Costa Azzurra, ma non sa se accettare o meno. Vito, non indifferente alla bellezza della ragazza, le dice delle parole sulle quali riflettere.

Armando e Marcello intanto ci ripensano e raccontano a Salvatore la verità su Anna . Tornata a casa, la giovane donna rivela un’incredibile verità a Salvatore. Intanto Veronica viene aggredita da alcune signore che la accusano di essere la concubina di Ezio. A dare la notizia all’uomo sarà proprio Gloria.

Dove vedere Il Paradiso delle signore (dal 24 al 28 ottobre 2022)

Le puntate de Il Paradiso delle signore vanno in onda dal lunedì alle venerdì alle 16.05 su Rai 1 e sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.