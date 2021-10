Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 25 al 29 ottobre 2021

Il Paradiso delle Signore è giunto alla sesta stagione, l'appuntamento è giornaliero - dal lunedì al venerdì - su Rai1 alle 15:55. Vediamo le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 25 al 29 ottobre 2021.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 25 al 29 ottobre

Tina decide di fare il film definitivamente, anche se ha bisogno di prendere tempo. Roberto e Anna vengono visti insieme da Salvatore, quest’ultimo è deluso perché la Imbriani mente confermando la relazione con Landi. Cosimo concede a Ludovica di trasferirsi a Villa Bergamini.

La Brancia propone a Marcello di andare a vivere insieme, visto che la loro relazione si consolida sempre di più.

Vittorio prende la decide di coprodurre il film musicale e Orlando Brivio propone di far registrare alla giovane Amato il pezzo principale del musicarello.Gloria torna al Paradiso e rivede Ezio dopo molto tempo. La ragazza vuole affrontare la situazione: affrontare Ezio e cercare di riprendersi il ruolo di capocommessa.

Ezio rivede Gloria, sono passato molti anni dall’ultima volta ed è molto turbato. La voce per registrare la demo del film sarà quella di Tina, ma dopo aver sentito la voce di Anna, avrà un’idea per risolvere il suo problema.

La contessa annuncia a Ludovica: il prossimo evento al circolo sarà un evento di gala. Ciò sarà per Marcello l’occasione di dimostrare di essere un degno sostituto di Parri. Ezio e Gloria si incontrano dopo vari accordi con il Teresio.

Tina propone Anna come cantante per la registrazione del demo per il film al suo posto. Sarà Salvatore ad avanzare la richiesta alla Imbriani. Flora e Ludovica si conoscono meglio e tra loro nasce un clima confidenziale dopo che Ludovica chiede a Flora un aiuto su come scegliere il vestito per l’evento di gala

Umberto invita Flora a partecipare alla serata di gala al Circolo. Ezio vuole dare spazio nella sua vita a Gemma, Veronica e Stefania, ha quindi paura che sia un problema introdurre anche Gloria, così la minaccia dicendole di sparire per sempre.

Ezio non riesce a togliersi dalla testa il confronto con Gloria ed è nervoso per questo, la conversazione è stata dura. L’uomo rimane comunque innamorato di Veronica e lo dimostra. Tina guadagna tempo! Anna accetta di registrare la voce per il film musicale. La complicità tra il giovane Amato e la Imbriani cresce ogni giorno di più. Adelaide mette in atto un piano per mettere in difficoltà Marcello, ma fallisce.

Armando Parla con Ezio, cercando di farlo ragionare sulla questione con Gloria. Gloria soccorre Paola e capisce, essendo stata mamma, che il malessere è dovuto ad una gravidanza complicata.

Quali sono le condizioni di Paola? Fortunatamente Dora porta buone notizie dall’ospedale a Stefania e Irene, le due erano preoccupate per l’amica. Vittorio riceve da Tina il demo. La cantante comincia a provare dei sensi di colpa per l’inganno fatto a Vittorio. Petra contatta Giuseppe e lo minaccia che avrà guai se non le invierà altri soldi per mantenere il loro figlio.

Ezio, dopo aver saputo quello che è successo con Paola, chiede a Gloria di incontrarsi di nuovo.