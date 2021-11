Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 29 novembre al 3 dicembre 2021

Il Paradiso delle Signore è giunto alla sesta stagione, l'appuntamento è giornaliero - dal lunedì al venerdì - su Rai1 alle 15:55. Vediamo le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 29 novembre al 3 dicembre.

Tina confessa alla madre di aver visto il bacio tra lei e Armando. Agnese teme che anche Salvatore sia al corrente della relazione segreta della donna. C’è fermento al Paradiso, la nuova collezione sta per uscire e Vittorio vuole che le veneri sfilino davanti ai giornalisti con Tina come madrina dell’evento.

Flora riesce a mettersi in contatto con Cosimo per ricevere ulteriori informazioni sul padre Achille. Bergamini le scrive un telegramma che viene intercettato, però, da Adelaide.

Armando e Tina si incontrano e la ragazza prova un profondo senso di disagio.

Gemma viene a sapere che Marco lavorerà al Paradiso Market, questa notizia la renderà molto felice. Stefania non sembra molto contenta, invece, vuole sapere perché Vittorio ha scelto proprio Marco. Gloria si rattrista nel vedere Ezio felice con la sua nuova famiglia. Salvo decide di far sapere tutto a sua madre Agnese, le invita, così, entrambe per una serata al cinema.

Agnese non vuole più vedere Armando e lo confessa alla figlia Tina che si decide ad affrontare l’uomo.

Si avvicina sempre di più l’evento della sfilata firmata Flora Gentile Ravasi. Vittorio motiva le ragazze, le veneri dovranno dare il massimo per rendere tutto il più attraente possibile.

Irene non vuole che Stefania si allontani da lei per colpa della vicinanza di Gemma, cerca, quindi, di convincerla a non separarsi da lei.

Armando vuole che Agnese svuoti il sacco con tutti sulla situazione di Giuseppe. Salvatore propone di andare dal padre in Germania per Natale, il ragazzo non sa nulla di Giuseppe e la famiglia Amato si ritrova in crisi.

Salvatore insiste per andare in Germania ed Agnese comincia a durare fatica a mantenere il segreto. Forse la verità verrà finalmente a galla?

C’è la prova della prima sfilata di Flora e la ragazza è molto emozionata. L’evento inizia e le Veneri sfilano tutte divinamente. Alla chiusura della sfilata parte addirittura la standing ovation in onore dei capi e della stilista che li ha creati.

Vittorio e Tina stanno per baciarsi, ma qualcosa li interrompe dal farlo. Flora continua ad essere malvista agli occhi di Adelaide. Umberto cerca di farle cambiare idea, vista la sua vicinanza dalla contessa; per lui, infatti, Adelaide è sia cognata che amante.

Stefania ha preso una decisione: andrà a vivere con Ezio o no? Gemma viene invitata da Marco per passare del tempo insieme, lei prova a dire di no, ma alla fine cede. La crisi in casa Amato si complica. Salvatore comincia ad avere dei sospetti dopo aver sentito una conversazione tra Armando e Don Saverio, va quindi dalla sorella che gli confessa tutto. In preda alla rabbia, Salvatore decide di andarsene di casa.