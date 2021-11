Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 6 al 10 dicembre 2021

Il Paradiso delle Signore è giunto alla sesta stagione, l'appuntamento è giornaliero - dal lunedì al venerdì - su Rai1 alle 15:55. Vediamo le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 6 al 10 dicembre.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 6 al 10 dicembre

Irene, sconvolta dal trasferimento di Stefania, non si presenta al lavoro. Gloria le fa capire di aver avuto un comportamento esagerato. Flora, assunta a tempo indeterminato al Paradiso come stilista, non riesce a nascondere a Adelaide e Umberto il suo tormento per la scomparsa del padre. Armando vuole dire la verità a Salvatore, ci riuscirà ma solo in parte. La contessa inizia a tramare un piano, la vittima: Flora. La donna pensa che la giovane abbia in mente qualcosa. Più tardi il piano di Adelaide sembrerebbe funzionare. Stefania e Marco si affiancheranno all’interno della redazione per il prossimo numero della rivista, tra i due inizierà un rapporto lavorativo complicato.

Marcello e Ludovica vanno in crisi per la loro differenza di ceto. Armando viene rimproverato da Agnese per aver confessato a Salvatore la loro relazione. Marco continua a fare la corte a Gemma ma Stefania, però, gli mette i bastoni tra le ruote, visto che Veronica le ha affidato il ruolo di protettrice della figlia. Tempi di addobbi natalizi al Paradiso, deve essere decorato l’albero! Dora ne approfitta per avvicinarsi a Nino. Tina sta per dire la sua sulla questione di Agnese e Salvatore, la sarta è sotto pressione per questo e dimentica il ferro a stiro acceso al paradiso, che possa nascere un guaio? Fortunatamente la dimenticanza di Agnese non ha alcun effetto e il pericolo è scampato. Vittorio decide di dare dei giorni di pausa dal lavoro ad Agnese.

Il 25 dicembre si avvicina e, come tradizione, al Paradiso si consuma il rito dei bigliettini. Dora è curiosa di sapere cosa ha scritto Nino nel suo biglietto. Adelaide smaschera Flora, ma la ragazza è determinata a sapere quello che è successo al padre, per questo dovrà capire di più sul passato dei Guarnieri. Viene fissata la data dell’intervento di Tina e in casa Amato arriva un clima di agitazione. Salvatore continua ad essere ostile nei confronti della Madre e questo disturba Anna. Arriva il primo bacio tra Gemma e Marco, ma Stefania non vede di buon occhio questa relazione.

Umberto viene a sapere del piano di Flora e ne rimane deluso. Vittorio e Tina trovano Agnese senza sensi, cosa sarà successo alla donna?