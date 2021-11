Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dall'8 al 12 novembre 2021

Il Paradiso delle Signore è giunto alla sesta stagione, l'appuntamento è giornaliero - dal lunedì al venerdì - su Rai1 alle 15:55. Vediamo le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dall'8 al 12 novembre 2021.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dall'8 al 12 novembre

La nuova Venere del paradiso è Gemma, dovrà affrontare il primo giorno al Paradiso e qualche scaramuccia con Irene.

Vittorio accompagna Tina dal medico e il responso è certo: la ragazza dovrà subire un intervento se vuole recuperare la voce. Successivamente Vittorio le darà supporto quando Tina confesserà tutto ai genitori. Salvatore non sa come affrontare il fatto che Anna sia vedova e mamma Flora continua ad indagare sulla vita del padre ponendo dei quesiti ai Guarnieri.

Irene vuole boicottare Gemma per il bene di Stefania, La Colombo, dal cuore d’oro, non approva questa strategia. Don Saverio insiste con Giuseppe. Il sacerdote vuole che Amato riveli alla moglie Agnese dell’esistenza di Petra. Flora continua ad investigare sui Guarnieri e su suo padre. La stilista vuole partire per Parigi e Adelaide, saputa la notizia teme che la giovane “americana” possa ricevere informazioni da Cosimo.

Agnese sta male per la sua crisi matrimoniale e trova conforto in Armando. Irene crede che Gemma possa essere la causa di un allontanamento di Stefania da lei.

Casa Amato si discute sull’operazione di Tina. Giuseppe non crede che sia una buona idea. Agnese, invece, riceve da Vittorio delle rassicurazioni dicendole che Tina ha bisogno del loro sostegno. Flora non deve più partire per Parigi perché Cosimo arriva a sorpresa a Milano. Anna scopre cosa fa agitare Salvatore e va a confortarlo.

Il medico avvisa Tina che dovrà prendere una decisione a breve sull’operazione. Tina è ancora incerta sull’operazione, Vittorio apprende che c’è poco tempo per prendere una decisione. Irene cerca di mettere anche Dora contro Gemma.

Stefania, invece, sta cercando di costruire un rapporto pacifico con la figlia di Veronica. Salvatore si offre di portare Anna dalla figlia Irene. La Imbriani è colpita dal suo gesto e lo apprezza. Vittorio organizza un incontro: Tina si imbatte in una sua fan. La ragazza comincia così a pensare al proprio futuro. Cosimo e Flora si conoscono. Bergamini la mette al corrente di informazioni molto importanti.

Tina ha preso una decisione riguardo all’intervento che dovrà subire. Flora indagando sul padre Achille ha la conferma che Adelaide e Umberto hanno una relazione. A sorpresa, il nipote della Contessa (Marco di Sant’Erasmo) si presenta a Villa Guarnieri. Agnese scopre che Giuseppe ha un figlio illegittimo in Germania e che è questo il motivo per cui l’uomo prendeva denaro dal libretto di risparmio. La donna lo mette alle strette per farlo confessare.