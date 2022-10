La "pancia del paese" è piena di parolacce

Selvaggia Lucarelli, Iva Zanicchi e Samuel Peron a "Ballando con le stelle"

Hai voglia a sostituire con asterischi le l di cu*o e le z di caz*o, a scrivere vaffa per non riportare per esteso l'invito a muoversi verso la più fosca delle parti del corpo, a coprire con un bip suoni sconvenienti per orecchie innocenti: la parolaccia quella è, e quando arriva, arriva. E c'ha poco da fare questo fervente pudore linguistico e fonetico, fagocitato com'è dalla furia di una modernità verbale che piomba all'istante su destinatari incapaci di bloccarla, cattura l'attenzione dei distratti e, quando è il caso, assesta pure un bel pugno al centro della pancia del paese. Un paese famelico del "pane al pane e vino al vino" che sa di schiettezza e profuma di una genuinità verace che, se resa ancora più ruspante da termini un po' sconci, fa pure più figura. Bella o brutta non importa: tanto in tv oggi vale tutto.

Valgono i "Lucarelli dammi quel caz*o che vuoi" esclamati al sabato sera in prima serata durante un programma che fa discutere per un charleston ballato in coppia come per un "tro*a" incautamente pronunciato; valgono i "grazie, graziella e grazie al caz*o" lanciati, sempre nello stesso contesto, con la medesima franchezza autoconcessa dalla concorrente perché "a quest'ora si può dire"; valgono i "vaffancu*o... Mandatemi tutti a fancu*o!" declamati con esasperazione dal conduttore del Grande Fratello Vip diventato zona mediaticamente franca di ogni stortura. Valgono se il risultato immediato è l'applauso del pubblico, pagante (il canone) nel caso della Rai e sempre sovrano in casa Mediaset, dove si monetizza con lo share che sale anche grazie alle battute senza filtri, scappate -ops!- in un contesto che, suvvia, alla fine è il "bello della diretta". E se diretta non è, fermi tutti che può essere bello uguale, ché il crescendo di una lite partita con un "imbecille" e culminata in "mer*a umana" con varie sfumature di turpiloquio nel mezzo, mica si butta via, si registra e si manda in onda come appendice del florilegio televisivo che il Maurizio Costanzo Show rappresenta.

Limiti e buoni propositi

Decenni di tv hanno evidenziato la sacrosanta, assoluta, intolleranza verso qualsiasi bestemmia. Esempi ce ne sono, a partire da Leopoldo Mastelloni che nel 1984 si lasciò andare in un'imprecazione durante la trasmissione Blitz a cui seguì un lungo allontanamento dalla Rai. Poi, vent'anni dopo, toccò a Roberto Da Crema, il "baffo delle televendite", cacciato dal programma La Fattoria condotto da Daria Bignardi su Italia1, a Massimo Ceccherini che si lasciò andare ad una fragorosa imprecazione nel bel mezzo della diretta dell'Isola dei Famosi nel 2006, e via così, nell'attuale quasi consueto monitoraggio di audio sospetti su questa o quella esclamazione del concorrente da reality di turno. L'obiettivo è quello di tutelare le sensibilità di tutti i potenziali spettatori sintonizzati, anche nel rispetto delle disposizioni del Codice di autoregolamentazione Tv e minori che all'articolo 2 ricorda l'arcinota "fascia protetta" posta a salvaguardia dei bambini, ma non solo: "La programmazione dalle 7.00 alle 22.30", si legge, "pur nella primaria considerazione degli interessi del minore - deve tener conto delle esigenze dei telespettatori di tutte le fasce di età, nel rispetto dei diritti dell’utente adulto, della libertà di informazione e di impresa, nonché del fondamentale ruolo educativo della famiglia nei confronti del minore".

Per quanto indiscutibile che la gravità di un'imprecazione non possa essere paragonata alla levità di un'esclamazione "colorita", il recente continuo rimpallo di vaffa e caz*i ascoltati anche in contesti che non ne richiedono l'urgenza alimenta la riflessione sulla loro effettiva opportunità. Per rispetto dei più piccoli, certo, ma pure del telespettatore medio che, anche se adulto, potrebbe restare quantomeno perplesso davanti alla persistente ripetizione di un linguaggio che evolve come normalità e, se strappa una risata a qualcuno, magari a un altro fa precipitare gli angoli della bocca.

Dopo tutte le polemiche nate dall'insulto pronunciato a Ballando con le stelle, Iva Zanicchi si è scusata con la diretta interessata e i telespettatori, ammettendo di pregare affinché riesca a disabituarsi all'uso di intercalari volgari: "Ho fatto anche un proponimento e ho detto le mie preghiere sabato sera: Signore giuro, Madonnina Santa aiutami a non dire più parolacce", la supplica confidata in una recente intervista. Credenti o no, a qualcuno ci si appella anche al di qua dello schermo, con la speranza di godere di una tv che renda spettacolo ballo, costumi, scenografie e anche le parole, dialoghi assertivi ma placidi che non hanno bisogno di trascendere nella loro versione dispregiativa per credersi show.