Partita del cuore Romagna, stasera in tv: chi sono i conduttori e i vip in campo

Oggi, giovedì 20 luglio, Italia 1 trasmette dalle 21.00 "La Partita del Cuore per la Romagna". In diretta dallo stadio Romeo Neri di Rimini, l'evento sostiene la raccolta fondi Mediafriends in favore delle persone colpite dall’alluvione di maggio. Scopriamo i nomi di tutti gli artisti coinvolti nel progetto.

Partita del cuore per la Romagna: le anticipazioni

La partita del cuore giunge alla sua 32esima edizione e, per l'occasione, lo storico evento che abbraccia sport e solidarietà si gioca in nome dell'Emilia Romagna. In diretta dallo stadio Romeo Neri di Rimini, la Nazionale Cantanti sfida il Golden Team per la Romagna, formato da una selezione di personaggi dello sport e dello spettacolo. Il primo team calcistico è allenato dall'ex portiere Sebastiano Rossi, tra i protagonisti dei trionfi del Milan degli anni '90; il secondo da Arrigo Sacchi, allenatore che con le suo idee ha rivoluzionato il calcio moderno.

La serata è condotta dalla "iena" Veronica Ruggeri, supportata dai comici Max Angioni e Giuseppe Giacobazzi. La telecronaca è invece affidata a Riccardo Trevisani e Massimo Callegari, voci di Mediaset, mentre a bordo campo troviamo Monica Bertini, che intervista i protagonisti dell'evento.

Da alcuni giorni è attivo il numero solidale 45597. I proventi de "La Partita del cuore per la Romagna" sostengono diversi progetti che operano sul territorio, e che sostengono in particolar modo le persone anziane e quelle con disabilità fisiche e psichiche: Anfass Faenza, Casa della Carità Lugo, Comunità Montepaolo, Fondazione Opera Don Baronio Onlus Cesena e Genitori Ragazzi Disabili.

Il cast

Tra gli ospiti della serata troviamo la coppia formata da Orietta Berti e Fabio Rovazzi, cantanti della hit estiva "La discoteca italiana"; dal talent "Amici" intervengono la ballerina Isobel e la cantante Federica Andreani. Tra conduttori, ospiti, telecronisti e coloro che scendono in campo, il cast della serata comprende una cinquantina di presenze, che riportiamo qui di seguito, in ordine alfabetico:

Alessandro Coli

Andrea Agresti

Andrea Pisani

Antonio Casanova

Arrigo Sacchi

Benji

Boro Boro

Bugo

Cricca

Crytical

Dani Faiv

Deddy

Dj Ringo

Enea Bastianini

Enrico Ruggeri

Filippo Roma

Francesco Oppini

Gianluca Ginoble

Gianmaria,

Giuseppe Giacobazzi

Ignazio Boschetto

Isobel

Il Tre

Jimmy Ghione

LDA

Leo Gasmann

Ludwig

Marco Bazzoni

Max Angioni

Monica Bertini

Moreno Donadoni

Moreno Il Biondo

Moreno Morello

Nicolò De Devitiis

Niveo

Orietta Berti

Oskar degli Statuto

Paolo Vallesi

Piccolo G

Piero Barone

Pierpaolo Petrelli

Rhove

Roberto Lipari

Rovazzi

Sandro Giacobbe

Sebastiano Rossi

Sergej

Shade

Tommy Cassissa

Ubaldo Pantani

Virginio

Dove vedere La partita del cuore stasera in tv (20 luglio 2023)

"La partita del cuore per la Romagna" va in onda oggi, giovedì 20 luglio, dalle 21.00 su Italia 1; ed è visibile anche on demand e in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.