Passaporto per la libertà, questa sera la prima puntata: le anticipazioni

Al via oggi, giovedì 24 novembre, la miniserie brasiliana “Passaporto per la libertà”. Composta da otto episodi trasmessi da Canale 5 in quattro puntate, va in onda a partire da giovedì 24 novembre 2022. Interpretata da Sophie Charlotte e da Rodrigo Lombardi, è basata sulla vera storia della diplomatica brasiliana Aracy de Carvalho.

Passaporto per la libertà: storia vera e anticipazioni del 24 novembre

La storia è ispirata ad una vicenda realmente accaduta, raccontata nel libro del 2011 "Justa - Aracy de Carvalho e o resgate de judeus: trocando a Alemanha nazista pelo Brasil", scritto da Mônica Raisa Schpun.

Ambientata nella Germania del 1938, è incentrata sul personaggio di Aracy de Carvalho, impiegata del consolato brasiliano di Amburgo da quando, lasciata la sua San Paulo con il figlio, ha trovato una nuova vita nella città tedesca. Grazie alla sua professione, questa giovane donna riesce salvare ebrei polacchi in un difficilissimo periodo storico: perseguitati, permette loro di scappare oltreoceano. Aracy si ritrova a lavorare al fianco di João Guimarães Rosa, un nuovo viceconsole. L'uomo manifesta interesse nei suoi confronti e delle idee che non distano troppo da quelle della donna: la politica intrapresa dalla Germania non piace a nessuno dei due. E, in particolar modo contro gli ebrei, la nazione sta adottando dei metodi condannabili.

Nel corso della prima puntata seguiamo anche la vicenda di Vivi, una ragazza ebrea che per poter seguire il suo sogno, quello di fare la cantante, è stata costretta a cambiare nome. Vivi è fidanzata con Thomas Zumkle, un soldato nazista che, pur eseguendo gli ordini dei superiori, inizia a ripudiare le violenze che i suoi colleghi attuano nei confronti degli ebrei.

Dove vedere “Passaporto per la libertà” in tv e in streaming (dal 24 novembre 2022)

La prima puntata di “Passaporto per la libertà” va in onda giovedì 24 novembre su Canale 5 alle ore 21.25. Gli episodi della serie sono inoltre visibili sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in live streaming che on demand.