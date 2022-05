Passaporto per la libertà, la miniserie: quando inizia, trama, puntate, cast

Passaporto per la libertà è una miniserie televisiva in otto puntate trasmessa da Canale 5, in prima serata, a partire da mercoledì 13 luglio. Ambientata nel 1935, racconta la vera storia Aracy de Carvalho e João Guimarães Rosa: una vicenda sentimentale ma soprattutto la lotta in favore di molti ebrei che dalla Germania nazista volevano rifugiarsi in Brasile. Scopriamo qualcosa in più di questa nuova fiction.

Trama

La miniserie è tratta da una storia vera ed è composta da 8 puntate. La vicenda ha inizio nel 1935, quando la protagonista, Aracy de Carvalho si trasferisce in Germania. Il suo scopo è quello di lavorare al consolato di Amburgo e più precisamente nel dipartimento passaporti. Ciò che Aracy vuole è salvare molti ebrei che vogliono il visto per tornare in Brasile. Intanto il nuovo vice console del Brasile, João Guimarães Rosa, capisce che la donna ha qualcosa da nascondere: la interroga, ma non potrà fare a meno di innamorarsi di lei. Purtroppo anche il nazista Thomas Zumkle viene colpito da Aracy, complicando non poco la missione della donna.

Cast

La protagonista di Passaporto per la libertà è Sophie Charlotte, nel ruolo di Aracy de Carvalho Nata ad Amburgo nel 1989, è un'attrice brasiliana con cittadinanza tedesca ed ha all'attivo tante fiction realizzate in Brasile a partire dal 2006. Il co-protagonista è Rodrigo Lombardi, nei panni di João Guimarães Rosa: classe 1976, anche lui, come la collega, è noto in patria per aver recitato in diverse produzioni televisive. Gli altri attori della miniserie sono: Tarcísio Filho, Stefan Weinert, Aryè Campos, Tomas Sinclair, Peter Ketnath, Gabriela Petry e João Côrtes.

Dove e quando vedere Passaporto per la libertà

La serie Passaporto per la libertà viene trasmessa da Canale 5 a partire dal 13 luglio ed è composta da 8 puntate. La fiction sarà visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.