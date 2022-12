Passaporto per la libertà, questa sera l’ultima puntata: le anticipazioni

Oggi, 9 dicembre, vanno in onda gli ultimi tre episodi della la miniserie brasiliana, ispirata alla vera storia della diplomatica Aracy de Carvalho. Amburgo è assediata dai bombardamenti e sempre più ebrei vengono deportati. Innamorati, Aracy e Joao progettano una fuga, mentre si impegnano a rilasciare sempre più visti agli ebrei in difficoltà.

Passaporto per la libertà: le anticipazioni del 9 dicembre 2022

Mentre Helena viene punita per aver tentato di servire una bevanda avvelenata a Goebbels, Joao viene preso dalla Gestapo con l'accusa di irregolarità commesse al consolato. Quando l'uomo viene liberato, si accorge che Aracy si trova, con il console, imprigionata in una stanza.

La donna vuole tornare in Brasile con il figlio e la madre, mentre Amburgo viene bombardata e gli ebrei hanno bisogno più che mai di aiuto. Quando Joao scopre che sempre più ebrei vengono deportati, prova ad intensificare il suo lavoro, e per rendergli aiuto rilascia tutti i visti che può.

Intanto Aracy e Joao progettano la fuga, con l'intento di condurre Rudi oltre il confine. Captato il piano, Zumkle si mobilita per catturare Joao, ma fa una brutta figura con il generale Heinz perchè in quel momento l'uomo non sta trasportando alcun fuggitivo.

Intanto le relazioni diplomatiche fra il Brasile e la Germania vengono a cadere. Forti del loro amore, Aracy e Joao devono prendere importanti decisioni.

Dove vedere “Passaporto per la libertà” in tv e in streaming (9 dicembre 2022)

L’ultima puntata di “Passaporto per la libertà” va in onda giovedì 9 dicembre su Canale 5 alle ore 21.25. Gli episodi della serie sono visibili - sia in live streaming che on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.