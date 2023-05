Pazzi di pizza, da stasera le nuove puntate: le anticipazioni

Dopo il primo ciclo di puntate, andato in onda lo scorso dicembre, torna oggi, 18 maggio 2023, a partire dalle 22.00, il programma di Food Network “Pazzi di pizza”. Il format resta invariato: il cantante Sal Da Vinci e l’imprenditore Fabio Esposito presentano in ogni episodio una sfida tra due pizzaioli dello stesso quartiere di Napoli.

Pazzi di pizza: le anticipazioni

Il costante incremento dei flussi turistici a Napoli permettono ai prodotti gastronomici locali di elevarsi ben oltre i confini partenopei. La pizza è in realtà una delle pietanze più celebri al mondo, ma la valenza sacra che ha in Campania raggiunge dei picchi particolarmente elevati. Se la Margherita e la Marinara sono le varianti più celebri e consumate, in assoluto il numero degli ingredienti e dei gusti della pizza sono di straordinaria varietà. Andato in onda lo scorso dicembre, il format "Pazzi di pizza" è ambientato esclusivamente in terra campana ed esalta la bontà - e anche la complessità - di un piatto immortale, adorato da milioni di persone.

A condurre il programma, vestendo i panni di giudici competenti, sono due campani DOC: il celebre cantante Sal Da Vinci e l'imprenditore di moda Fabio Esposito,entrambi, inutile sottolinearlo, irriducibili fan della pizza napoletana. In ciascuna puntata due pizzaioli si sfidano in una serie di prove. La regola del programma indica che la gara deve avvenire tra due cuochi appartenenti a pizzerie dalla stessa zona del territorio. Il vincitore permetterà alla sua pizzeria di guadagnare il titolo di "miglior pizzeria del quartiere".

"Pazzi di pizza" è un format prodotto da Casta Diva per Warner Bros Discovery.

Dove vedere “Pazzi di pizza” (dal 18 maggio 2023) in tv e in streaming

La prima puntata della nuova edizione di "Pazzi di pizza" va in onda giovedì 18 maggio 2023 alle 22.00 su Food Network (canale 33 del digitale terrestre) e in live streaming sul sito ufficiale del canale. Il programma è visibile anche sul canale 416 di Sky.