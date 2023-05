Pechino Express 10, stasera in tv la finale: le anticipazioni

Arriva il gran finale: oggi, giovedì 11 maggio 2023 dalle 21.15 su Sky Uno, va in onda l'ultima tappa della decima stagione di “Pechino Express”. Gli Italo Americani, le Mediterranee, i Novelli Sposi: le tre coppie ancora in gara si daranno battaglia fino al traguardo finale. Chi saranno i vincitori della decima edizione dello show?

Pechino Express 10: le anticipazioni dell' 11 maggio 2023

Tutto è iniziato dal fascino magico dell'India, per poi proseguire nella insidiosa giungla del Borneo Malese, fino ad approdare nelle terre della Cambogia: il percorso ammonta a un totale di 8000 km: una somma sbalorditiva che richiede nella puntata di oggi, 11 maggio, gli ultimi sforzi prima di imboccare il rettilineo finale.

I conduttori Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio danno il via alla tappa con partenza dalla città di Battambang. Le coppie attraversano poi l'intermedia Siem Reap e si avventurano, per il gran finale nel meraviglioso Angkor, tra i siti archeologici più importanti e belli di tutto il continente asiatico. L'area presenta centinaia di templi induisti e buddisti e una gran quantità di statue a carattere religioso. Nel corso dei secoli molte costruzioni sono crollate, ma il tempo non ha scalfito la bellezza dell'insieme. Ed è proprio qui che sarà annunciato il nome della coppia vincitrice della decima edizione del programma.

L'ultima tappa della Via delle Indie vede ai nastri di partenza Joe Bastianich e Andrea Belfiore: “Gli Italo Americani”; Carolina Stramare e Barbara Prezia: “Le Mediterranee”; Federica Pellegrini e Matteo Giunta: “I Novelli Sposi”. Nel corso dello scorso appuntamento la Pellegrini ha riportato un infortunio che l'ha condotta zoppicante al traguardo finale. La sua partecipazione alla finalissima è ancora incerta ed è previsto, ad inizio puntata, un aggiornamento sul suo stato di salute, che le permetterà o meno di percorrere i 172 chilometri che separano i nastri di partenza da quelli dell'arrivo.

Lo show Sky Original realizzato da Banijay Italia dona alla coppia vincitrice un premio in denaro da devolvere a un ente benefico che opera nei Paesi visitati in questa edizione.

Dove vedere Pechino Express 10 (11 maggio 2023)

La decima e ultima puntata di “Pechino Express 10” va in onda oggi, giovedì 11 maggio 2023, su Sky Uno (canale 108) a partire dalle 21:15. Gli episodi del programma sono visibili anche in live streaming su NOW (per gli abbonati al servizio) e on demand su Sky Go.