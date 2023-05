Pechino Express 10, stasera in tv la nona puntata: le anticipazioni

In onda oggi, giovedì 4 maggio 2023 dalle 21.15 su Sky Uno, il nono appuntamento con la decima stagione di “Pechino Express” precede la serata finale dell'11 maggio. Da Oudong a Battambang, i km da percorrere sono 349, necessari per accaparrarsi i pass della finale. Ospite speciale della serata è Jake La Furia, nei panni di "malus musicale".

Pechino Express 10: le anticipazioni del 4 maggio 2023

La nona tappa di "Pechino Express 10", in onda il 4 maggio su Sky Uno in prima visione tv, segna la semifinale del reality che ha quest'anno il sottotitolo di "La via delle Indie". Un itinerario che ha attraversato tre Paesi dell'Estremo Oriente: l'India, la Malaysia e, adesso, la Cambogia. La nona e penultima tappa va da Oudong a Battambang e conta, in totale, 349 km da percorrere.

La nona tappa dello show Sky Original - realizzato da Banijay Italia - introduce un compagno di viaggio molto particolare: stiamo parlando del rapper Jake La Furia, nel ruolo di “malus musicale”. Che effettò farà la sua presenza alle coppie ancora in gara? Partendo da Oudong i concorrenti approdano al villaggio galleggiante di Kampong Loung: qui le prime due coppie firmano il Libro Rosso che permette loro di fronteggiarsi in una sorprendente Prova Vantaggio che si prevede particolarmente vivace.

La destinazione finale della nona puntata del programma è Battambang. La lunga e frenetica corsa verso il Tappeto Rosso è attraversata dalle figure dei conduttori Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio. Dopo una gara ricca di colpi di scena, fioretti e infortuni, la prima coppia a saltare sul tappeto contribuisce al montepremi finale, devoluto a sostegno di una ONG locale, mentre una delle ultime due rischia di non staccare i biglietti per la finalissima: alla busta nera è affidata la sentenza.

La scorsa settimana a lasciare la gara sono state Giorgia Soleri e Federica Fabrizio/Federippi, ovvero “Le Attiviste”. Sono dunque quattro le coppie che si daranno battaglia per accedere alla serata finale: Joe Bastianich e Andrea Belfiore, “Gli Italo Americani”; Federica Pellegrini e Matteo Giunta, “I Novelli Sposi”; Carolina Stramare e Barbara Prezia, “Le Mediterranee”; Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo, “I Siculi”.

Dove vedere Pechino Express 10 (4 maggio 2023)

La nona puntata di “Pechino Express 10” va in onda oggi, giovedì 4 maggio, su Sky Uno (canale 108) a partire dalle 21:15. Gli episodi del programma sono inoltre visibili in live streaming su NOW (per gli abbonati al servizio) e on demand su Sky Go.