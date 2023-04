Pechino Express 10, stasera in tv l'ottava puntata: le anticipazioni

In onda su Sky Uno oggi, giovedì 27 aprile 2023 dalle 21.15, l'ottavo appuntamento con la decima stagione di “Pechino Express” conduce in Cambogia le cinque coppie ancora in gara, in cerca del pass per la semifinale. Sono ben 386 i km di questa tappa che da Phnom Penh arriva fino a Oudong.

Pechino Express 10: le anticipazioni del 27 aprile 2023

La Via delle Indie apre lo scenario al suo ultimo terzo di gara, che si svolge in Cambogia. I conduttori Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio danno il via ad un percorso che vede, nella puntata di oggi, 386 nuovi km. L'itinerario è molto significativo perchè va dalla nuova alla vecchia capitale della nazione, dunque da Phnom Penh a Oudong.

Lo start della tappa odierna è fissato tra i caotici mercati della capitale Phnom Penh. Di lì i concorrenti scendono giù fino al mare dove li aspetta una insidiosa prova, che ha luogo nel centro costiero di Kep. Le coppie devono poi dirigersi verso nord, fino a Kampong Speu. Qui l'azione prende una breve pausa prima di un verdetto emesso dal "fashion guru" Enzo Miccio per una missione che le anticipazioni definiscono come "molto stilosa”. Corsai, poi,verso la firma al Libro Rosso e gran finale a Phuom Suo per poter partecipare a una movimentata Prova Vantaggio. Sul finire della puntata, come di consueto verrà emesso il verdetto: con ogni probabilità una delle cinque coppie dovrà abbandonare definitivamente la gara e tornare a casa.

Rispetto alla scorsa settimana, che non ha visto eliminazioni, resta intatto il quintetto di coppie ancora in gara. Ritroveremo dunque anche questa sera Giorgia Soleri e Federica Fabrizio/Federippi, “Le Attiviste”; Joe Bastianich e Andrea Belfiore, “Gli Italo Americani”; Federica Pellegrini e Matteo Giunta, “I Novelli Sposi”; Carolina Stramare e Barbara Prezia, “Le Mediterranee”; Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo, “I Siculi”.

Dove vedere Pechino Express 10 (27 aprile 2023)

L'ottava puntata di “Pechino Express 10” va in onda oggi, giovedì 27 aprile, su Sky Uno (canale 108) a partire dalle 21:15. Gli episodi del programma sono disponibili per la visione anche in live streaming su NOW (per gli abbonati al servizio) e on demand su Sky Go.