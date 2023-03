Pechino Express 10, stasera in tv la prima puntata: le anticipazioni

Al via oggi, giovedì 9 marzo 2023 a partire dalle 21.15 su Sky Uno, la decima edizione di “Pechino Express”, condotta dalla coppia formata da Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio. Il tragitto “Via delle Indie” presenta insidie, sorprese ed emozioni. Si parte da Mumbai, popolatissima città dell’India.

Pechino Express 10: le anticipazioni del 9 marzo 2023

Dopo mesi di attesa, indiscrezioni e chiacchiere sulle coppie partecipanti, scatta finalmente l’ora della partenza: è tutto pronto per la messa in onda della prima puntata stagionale di “Pechino Express”, che per la sua decima edizione si avvale di una coppia di conduttori: Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio. Quest’ultimo era già entrato in scena nel corso della precedente edizione, quando per motivi di salute il primo fu costretto ad assentarsi; per poi condurre insieme le ultime due puntate.

Pronti ai nastri di partenza, le nove coppie hanno l'obiettivo di attraversare "La via delle Indie". Si parte questa sera da Mumbai (fino al 1995 Bombay), città situata sulla costa occidentale dell'India. Straordinariamente densa, è la tredicesima area metropolitana più popolosa del pianeta e anche il Tempio di Bollywood, industria cinematografica nazionale. Si giungerà poi, nelle prossime settimane, al Borneo malese approdando, poi, in Cambogia: l’epilogo sarà ad Angkor, eccezionale sito archeologico asiatico.

Le nove coppie di Pechino Express 10

Le coppie di questa edizione sono: "Le Attiviste", Giorgia Soleri e Federippi; "Gli Avvocati" ,Alessandra Demichelis e Lara Picardi; "Gli Italo Americani", Joe Bastianich e Andrea Belfiore; "Gli Ipocondriaci", Dario e Caterina Vergassola; "Mamma e Figlio", Martina Colombari e Achille Costacurta; "I Novelli Sposi", Federica Pellegrini e Matteo Giunta; "Le Mediterranee", Carolina Stramare e Barbara Prezia; "I Siculi", Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo; "Gli Istruiti", Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero.

Dove vedere Pechino Express 10 (9 marzo 2023)

La prima puntata di Pechino Express 10 va in onda oggi, giovedì 9 marzo su Sky Uno (canale 108) a partire dalle 21:15. Gli episodi del programma sono inoltre visibili in streaming su NOW - per gli abbonati al servizio - e on demand su Sky Go.