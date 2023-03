Pechino Express 10, stasera in tv la quarta puntata: le anticipazioni

Oggi, giovedì 30 marzo 2023, a partire dalle 21.15 su Sky Uno, va in onda la quarta puntata di “Pechino Express 10”. Dopo l'eliminazione degli "Istruiti" (il duo Petolicchio-Di Piero), le sette coppie ancora in gara dovranno percorrere la bellezza di 508 km. Si parte da Mysore per arrivare fino a Kumarakam. Una delle coppie potrebbe lasciare per sempre la competizione.

Pechino Express 10: le anticipazioni del 30 marzo 2023

La terza puntata di "Pechino Express" ha visto l'eliminazione della coppia degli "Istruiti", formata da Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero, al capolinea al termine di un duro tragitto partito da Hampi e giunto fino alle Chamundi Hill di Mysore.

Le sette coppie ancora in gara si cimentano nell'episodio di questa sera nell'ultima tappa interamente indiana di questa edizione dell'avventuroso reality di Sky. Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio da grandi cerimonieri dello show, danno il via al nuovo tragitto, che prevede la bellezza di 504 nuovi km addentrandosi negli stati indiani del Karnataka e del Kerala.

Le regole non cambiano e dunque ciascun concorrente parte con il proprio zaino in spalla e un solo euro a disposizione al giorno (in valuta locale).

Si parte da Mysore alla volta di Nanjangud Suruchi, passando per alcune prove molto insidiose. Le anticipazioni parlano di una “piccante e speziata missione”, prima di dirigersi verso la scuola Kerala Kalamandalam di teatro Kathakali. L'itinerario si sposta poi verso Thrissur. qui le prime due coppie trova il fondamentale Libro Rosso, che permette soltanto ad una di esse di guadagnare l'immunità con un classico gioco di indovinelli ribattezzato "degli elefanti". Le altre coppie si dirigono verso Cochin, da molti conosciuta come "la regina del mare d’Arabia" e protagonista, in tale circostanza, di un'ultima missione al Chellanam Fishing Harbour.

Per finire, i concorrenti ripartiono spediti verso Kumarakam: qui i due conduttori comunicheranno la classifica conclusiva, indicando a tutti se la tappa appena conclusa è eliminatoria oppure no. I superstiti proseguiranno, dalla prossima settimana, il viaggio nel Borneo Malese.

Le coppie di Pechino Express 10

Le sette coppie ancora in gara sono: "Le Attiviste", Giorgia Soleri e Federippi; "Gli Avvocati", Alessandra Demichelis e Lara Picardi; "Gli Italo Americani", Joe Bastianich e Andrea Belfiore; "Mamma e Figlio", Martina Colombari e Achille Costacurta; "I Novelli Sposi", Federica Pellegrini e Matteo Giunta; "Le Mediterranee", Carolina Stramare e Barbara Prezia; "I Siculi", Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo..

Dove vedere Pechino Express 10 (30 marzo 2023)

La quarta puntata di Pechino Express 10 va in onda oggi, giovedì 30 marzo, su Sky Uno a partire dalle 21:15. Gli episodi del programma sono visibili anche in streaming su NOW, per gli abbonati al servizio, e on demand su Sky Go.