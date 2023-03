Pechino Express 10, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Sky Uno trasmette oggi, giovedì 16 marzo 2023 a partire dalle 21.15 la seconda tappa di “Pechino Express 10”. Dopo Mumbai, i concorrenti ripartono da Kolhapur e giungono nel villaggio di Govindakoppa: ad aspettarli ci saranno delle sfide da svolgere sotto l'infuocato sole indiano. Al termine della corsa, una delle coppie potrebbe lasciare la competizione.

Pechino Express 10: le anticipazioni del 16 marzo 2023

La scorsa settimana ha debuttato su Sky Uno la decima edizione di "Pechino Express". Per le nove coppie di concorrenti il cammino della "Via delle Indie" ha avuto inizio nell'immensa Mumbai, una delle aree metropolitane più popolose al mondo, nota anche per essere l'anima di Bollywood, la grande industria cinematografica nazionale.

La nuova puntata puntata del reality condotto da Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio vede i concorrenti riprendere il loro viaggio da Kolhapur. I nastri di partenza sono situati nel piazzale accanto al Bahavani Mandap, zona delle cerimonie dedicata alla dea della ricchezza. Siamo nei pressi della scuola dei celebri lottatori Kushti, ma i partecipanti non hanno tempo da perdere: zaino in spalla e un solo euro al giorno a persona (in valuta locale), per prove sempre più dure e imprevedibili. A spiccare in questa tappa è la mansione svolta nel villaggio di Govindakoppa, in grado di assegnare alle coppie il pass per la prova immunità, momento cardine della giornata e ambientata per le vie del villaggio: una corsa contro il tempo massacrante, accompagnata da un infuocato sole, con temperature ai limiti del sostenibile.

Al termine della corsa gli stremati concorrenti arriveranno nella città di Hampi, antichissima e dallo straordinario fascino. Giunti lì, ad attenderli ci sarà la temuta busta nera: una delle coppie potrebbe infatti lasciare per sempre la competizione.

Le coppie di Pechino Express 10

Le coppie di partecipanti sono ancora tutte presenti. Anche in questa seconda puntata rivedremo dunque: "Le Attiviste", Giorgia Soleri e Federippi; "Gli Avvocati" ,Alessandra Demichelis e Lara Picardi; "Gli Italo Americani", Joe Bastianich e Andrea Belfiore; "Gli Ipocondriaci", Dario e Caterina Vergassola; "Mamma e Figlio", Martina Colombari e Achille Costacurta; "I Novelli Sposi", Federica Pellegrini e Matteo Giunta; "Le Mediterranee", Carolina Stramare e Barbara Prezia; "I Siculi", Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo; "Gli Istruiti", Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero.

Dove vedere Pechino Express 10 (16 marzo 2023)

La seconda puntata di Pechino Express 10 va in onda oggi, giovedì 16 marzo su Sky Uno (canale 108) a partire dalle 21:15. Gli episodi del programma sono inoltre disponibili per la visione in streaming su NOW (per gli abbonati al servizio) e on demand su Sky Go.