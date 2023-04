Pechino Express 10, stasera in tv la settima puntata: le anticipazioni

Oggi, giovedì 20 aprile 2023, va in onda su Sky Uno, a partire dalle 21.15, la settima puntata della decima stagione di “Pechino Express”. Le cinque coppie ancora in gara dovranno affrontare gli ultimi 341 km del massacrante itinerario del Borneo Malese. Giunti a Kota Kinabalu, sarà poi tempo di pensare al tratto della Cambogia, ultima fase del percorso di questa stagione del programma.

Pechino Express 10: le anticipazioni del 20 aprile 2023

I conduttori Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio guidano le cinque coppie ancora in gara lungo i faticosissimi 341 km che chiudono il tratto del Borneo Malese da loro percorso. Il cammino di questa sera parte dal villaggio di Awat Awat, per poi passare da Mari Mari. Qui tre coppi si avventurano in una Prova Vantaggio di assoluta importanza legata - dicono le anticipazioni - agli usi e ai costumi tipici delle tribù che popolavano il Borneo Malese.

Capolinea dell’odierna puntata di “Pechino Express 10” - prodotto Sky Original realizzato da Banijay Italia - è Kota Kinabalu, capitale dello stato malese di Sabah, a nord dell'isola del Borneo. Qui una delle coppie potrebbe lasciare per sempre la competizione: la busta nera emetterà dunque un verdetto che per qualcuno potrebbe essere fatale. La fine di questa tappa corrisponde all’ultimo tratto percorso del Borneo Malese: concluso il secondo terzo di gara, ci sono in palio i pass per accedere alla Cambogia, scenario che rappresenta il terzo e ultimo paese di un’avventura tanto faticosa quanto emozionante.

Le coppie che ritroveremo allo start di questa serasono quelle formate da: Giorgia Soleri e Federica Fabrizio/Federippi, “Le Attiviste”; Joe Bastianich e Andrea Belfiore, “Gli Italo Americani”; Federica Pellegrini e Matteo Giunta, “I Novelli Sposi”; Carolina Stramare e Barbara Prezia, “Le Mediterranee”; Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo, “I Siculi”.

Dove vedere Pechino Express 10 (20 aprile 2023)

La settima puntata di “Pechino Express 10” va in onda oggi, giovedì 20 aprile, su Sky Uno (canale 108) a partire dalle 21:15. Gli episodi del programma sono visibili anche in live streaming su NOW - per gli abbonati al servizio - e on demand su Sky Go.