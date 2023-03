Pechino Express 10, stasera in tv la terza puntata: le anticipazioni

Va in onda oggi, giovedì 23 marzo 2023 a partire dalle 21.15 su Sky Uno, la terza tappa di “Pechino Express 10”. Dopo l'eliminazione di Dario e Caterina Vergassola, le otto coppie ripartono da Hampi per percorrere 438 massacranti km. Lo scopo è quello di raggiungere le Chamundi Hill di Mysore nel minor tempo possibile. Ma una coppia potrebbe essere eliminata.

Pechino Express 10: le anticipazioni del 23 marzo 2023

Andata in onda la scorsa settimana, la seconda tappa di "Pechino Express" ha condotto le coppie di concorrenti lungo il Govindakoppa e fino al centro di Hampi, in prove affrontate sotto il rovente sole indiano. Al termine della corsa Dario Vergassola e la figlia Caterina sono stati i primi eliminati della decima edizione del programma.

Oggi, 23 marzo, gli intrepidi viaggiatori dovranno percorrere - ancora una volta con zaino in spalla e un solo euro al giorno a persona, in valuta locale - altri 438 km. I nastri di partenza sono posti nel luogo d'arrivo della precedente puntata, Hampi, situato nella zona settentrionale dello stato del Karnataka, sulle rive del fiume Tungabhadra. Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio danno il via alla nuova avventura: innanzitutto dovranno risalire il fiume a e arrivare al Tempio di Hanuman: si tratta di un luogo sacro, dedicato a una divinità particolarmente amata dal popolo indiano. Le insidie saranno tantissime e i concorrenti dovranno poi scendere fino al Forte di Chitradurga. Le prime quattro coppie lì giunte firmeranno il Libro Rosso e si confronteranno nella prova immunità, ovvero una partita di kabaddi, tra gli sport indiani più noti.

Le coppie potranno poi rilassarsi con lo Yoga, prima di un'ulteriore grande fatica: raggiungere le Chamundi Hill di Mysore mediante un percorso formato da centinaia di gradini e percorrere il tappeto rosso che li porterò al cospetto di Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio leggeranno la classifica finale, con la busta nera che decreterà se la tappa sarà eliminatoria o meno. Qui una delle coppie potrebbe lasciare per sempre la competizione.

Le coppie di Pechino Express 10

Le otto coppie ancora in gara sono: "Le Attiviste", Giorgia Soleri e Federippi; "Gli Avvocati", Alessandra Demichelis e Lara Picardi; "Gli Italo Americani", Joe Bastianich e Andrea Belfiore; "Mamma e Figlio", Martina Colombari e Achille Costacurta; "I Novelli Sposi", Federica Pellegrini e Matteo Giunta; "Le Mediterranee", Carolina Stramare e Barbara Prezia; "I Siculi", Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo; "Gli Istruiti", Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero.

Dove vedere Pechino Express 10 (16 marzo 2023)

La terza puntata di Pechino Express 10 va in onda oggi, giovedì 23 marzo su Sky Uno a partire dalle 21:15. Gli episodi del programma sono inoltre visibili in streaming su NOW, per gli abbonati al servizio e on demand su Sky Go.