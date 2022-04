Pechino Express 2022: le anticipazioni della sesta puntata in Uzbekistan

Continua il viaggio di Pechino Express lungo la Rotta dei Sultani. Il tragitto previsto stasera vede protagonista il territorio dell’Uzbekistan, con partenza a Bukharae arrivo a Tashkent. Al centro dell’attenzione c’è la coppia Italia-Brasile: quella delle due modelle è una fuga discussa. La puntata in onda oggi - giovedì 14 aprile - su Sky Uno promette importanti risvolti: scopriamo tutte le anticipazioni.

Pechino Express 2022, anticipazioni sesta puntata (giovedì 14 aprile)

Di certo la nona edizione di Pechino Express non sta passando inosservata: partita con il cambio di rete - da Rai 2 a Sky Uno - ha visto l’infortunio dell’ormai storico conduttore dello show Costantino della Gherardesca, sostituito dalla quinta puntata dal Wedding Planner Enzo Miccio. Ad alimentare la competizione sono le componenti della coppia Italia-Brasile: inizialmente Nikita Pelizon e Helena Prestes non godevano del favore dei pronostici, ma con il passare delle settimane si sono affermate come la coppia da battere. Non tutto è oro quello che luccica, però: a detta dei più le strategie attuate dalle due sono ai limiti del lecito. Nella puntata in onda questa sera su Sky Uno assisteremo a un litigio tra Natasha Stefanenko e Helena Prestes, ma in generale tutte le coppie, ormai, hanno ufficialmente dato battaglia alle due modelle. Vedremo inoltre un esperimento che promette di alimentare nuove tensioni: nella sesta puntata – in cui si viaggerà per 643 km, da Bukhara a Samarcanda fino alla capitale Tashkent - le coppie saranno mescolate e, sembra, tra Victoria Cabello e la stessa Prestas non correrà buon sangue.

Dove vederlo in tv e in streaming (14 aprile)

La nuova puntata di Pechino Express va in questa sera, 14 aprile, alle 21.15 su Sky Uno e in live streaming su Now Tv. Tutte le puntate di Pechino Express sono disponibili on demand su Sky Go, per gli abbonati al servizio.