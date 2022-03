Parte oggi Pechino Express 2022: le anticipazioni della prima puntata

In prima serata su Sky Uno è finalmente ora di partire con Costantino della Gherardesca e le 10 coppie in gara alla nuova stagione di Pechino Express, il reality itinerante giunto alla sua nona edizione

Pechino Express 2022: l’itinerario e la prima tappa di oggi

Quest’anno le coppie di Pechino Express percorreranno oltre 7mila chilometri in 37 giorni, seguendo la “Rotta dei Sultani” nel Medio Oriente e toccando quattro Stati: si partirà dalla regione turca della Cappadocia, vero e proprio snodo tra Occidente e Oriente, per poi andare in Uzbekistan, ricco di tracce islamiche tra Khiva e Bukhara, ma anche simbolo della gloria sovietica nella capitale Tashkent. Si proseguirà quindi direzione Giordania, dalla meravigliosa Petra fino alla capitale Amman, e infine si giungerà negli Emirati Arabi Uniti, nello sfarzo della capitale Abu Dhabi.

Si parte stasera da Mustafapasa, paesino rurale nel cuore della Turchia: in questa prima tappa le coppie dovranno ingegnarsi per arrivare nella città sotterranea di Mazi, dove affronteranno una durissima prova immunità, e infine partire alla volta di Sultanhani, sede dell’imponente caravanserraglio.

Conduttore e concorrenti

Alla conduzione ancora confermatissimo Costantino della Gherardesca, padrone di casa dal 2013. In gara vedremo le coppie formate da Alex Schwarzer e Bruno Fabbri, “Gli Atleti”; Giovambattista e Ciro Ferrara, “Padre e figlio”; Andrea Boscherini e Barbascura X, “Gli Scienziati”; Cristiano Di Luzio e Rita Rusic, “I Fidanzatini”; “Le TikToker” Giulia Paglianiti e Anna Ciati; Victoria Cabello e Paride Vitale, “I Pazzeschi”; Fru e Aurora Leone, “Gli Sciacalli”; Bugo e Cristian Dondi, “Gli Indipendenti”; Helena Prestes e Nikita Pelizon, “Italia-Brasile”; Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, “Mamma e figlia”.

Dove vederlo stasera in tv (giovedì 10 marzo)

Il primo episodio di Pechino Express 2022 va in onda oggi in prima serata su Sky Uno (canale 108) alle 21:15.