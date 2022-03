Pechino Express, tappa 3: tra grandi ritorni e colpi di scena vincono “I Fidanzatini”

Il terzo appuntamento di Pechino Express ha ripreso il viaggio sulla Rotta dei Sultani. Nuovamente in Turchia per una delle tappe più difficili della stagione, sono tornati a sorpresa Enzo Miccio e Costantino della Gherardesca, tornato a fare il viaggiatore per una puntata, lasciando spazio al “nuovo” conduttore Max Giusti. Prima al traguardo la coppia de “I Fidanzatini” Rita Rusic e Cristiano di Luzio, mentre “Mamma e figlia” Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni sono state salvate solo dalla busta nera.

Pechino Express 2022: la terza tappa in Turchia

Da Pamukkale, nell’Anatolia meridionale, le 8 coppie in gara sono partite alla volta di Belevi. Tra autostop e passaggi fortuiti, in particolare difficoltà si sono trovati “Gli Indipendenti” Bugo e Cristian Dondi, primi concorrenti della storia di Pechino Express a non essere riusciti a compiere la missione di giornata. Le prime 4 coppie invece si sono sfidate in una delle prove immunità più

amate del programma: la lotta coi cuscini, vinta da Fru e Aurora Leone (“Gli Sciacalli”). Poi l’annuncio che ha completamente spiazzato concorrenti e pubblico: l’arrivo della nuova coppia de “Le Lepri”, composta dal conduttore Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio, temuto ex- concorrente. Alla ripartenza – direzione Aivalich - “Mamma e figlia”, finora una delle coppie più agguerrite dello show, hanno incontrato più difficoltà e sono arrivate ultime al traguardo. La tappa è stata così vinta da “I Fidanzatini”, mentre la busta nera, che ha decretato la puntata non eliminatoria, ha salvato Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni.

Le coppie in gara

Dopo la busta nera di ieri rimangono 8 le coppie in viaggio: Victoria Cabello e Paride Vitale, “I Pazzeschi” Alex Schwarzer e Bruno Fabbri, “Gli Atleti”; Giovambattista e Ciro Ferrara, “Padre e figlio”; Andrea Boscherini e Barbascura X, “Gli Scienziati”; Cristiano Di Luzio e Rita Rusic, “I Fidanzatini”, Fru e Aurora Leone, “Gli Sciacalli”; Bugo e Cristian Dondi, “Gli Indipendenti”; Helena Prestes e Nikita Pelizon, “Italia-Brasile”; Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, “Mamma e figlia”.