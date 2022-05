Pechino Express 2022: le anticipazioni dell'ultima puntata e chi vince

La prima serata di Sky Uno offre l’ultimo appuntamento con la nona edizione di Pechino Express, condotta per l’occasione da Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio. Le tre coppie rimaste in gara devono attraversare Dubai, in un tragitto fatto di 46 insidiosi chilometri. Ma soltanto una di esse potrà saltare sul tappeto rosso finale e vincere la gara. Scopriamo tutte le anticipazioni della serata.

Pechino Express 2022, anticipazioni della puntata finale (giovedì 12 maggio)

La nona edizione di Pechino Express sarà ricordata per più di una ragione: innanzitutto è stata la prima targata Sky Italia, dopo anni trascorsi a Rai 2; in seconda battuta per aver visto in azione due conduttori: il veterano Costantino Della Gherardesca e la new entry Enzo Miccio, salito in cattedra quando il primo ha dovuto riposare causa infortunio (ma nel corso dell’ultima puntata vedremo giustamente entrambi); e poi, ancora, per un agguerrito cast di concorrenti capaci di correre con tutte le proprie forze lungo la Rotta dei Sultani: per i finalisti si conta un totale di 7mila chilometri.

Le ultime fasi della grande corsa hanno come sfondo Dubai, uno dei sette Emirati Arabi Uniti che si affacciano sul Golfo Persico nel sud est della Penisola arabica. Partenza dalla terrazza panoramica Palm Tower, arrivo al roof dell’Emirates Grand Hotel, eliminazione di una delle tre coppie rimaste in gara e tratto finale che prevede Al Bastakiya, The Green Planet, la spiaggia La Mer e il centro commerciale City Walk.

Gran finale con la proclamazione della coppia vincitrice, che devolverà il montepremi a Medici Senza Frontiere, ONG che opera con i suoi volontari nei Paesi visitati da questa edizione. Ricordiamo che le tre coppie ancora in gara sono Victoria Cabello e Paride Vitale (I Pazzeschi), Fru e Aurora Leone (Gli Sciacalli), Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni (Mamma e Figlia).

Chi vince Pechino Express 2022

Impossibile sapere chi vince Pechino Express 2022, poiché la produzione non dà alcuno spoiler delle registrazioni già avvenute. Anzi, lo staff del programma registra ben due finali diversi proprio per non rivelare il nome del vincitore neanche ai diretti interessati. Intanto, qui le pagelle totali dei finalisti.

Dove vederlo in tv e in streaming (12 maggio)

L’ultima puntata stagionale di Pechino Express va in questa sera, 12 maggio, alle 21.15 su Sky Uno e in live streaming su Now Tv. Tutte le puntate di Pechino Express sono disponibili on demand su Sky Go, per gli abbonati al servizio.