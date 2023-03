"I poveri devono bruciare all'inferno": polemica sull'avvocata di Pechino Express

La nuova edizione di Pechino Express, registrata qualche mese fa, deve ancora andare in onda, ma già divampa un'accesa polemica. La protagonista è Alessandra De Michelis, la torinese che fa parte, insieme a Lara Picardi, della squadra degli "avvocati". De Michelis, 34 anni di Torino, era diventata nota al pubblico dei social creando il profilo Dc Legal show dove mostra la sua vita da avvocatessa, ostentando la sua passione per il lusso, mostrando anche momenti di vita privata, ristoranti a 5 stelle e acquisti costosi.

In queste ore è diventato virale sul web un vecchio video dello scorso novembre dove si era lasciata andare in diretta Instagram sulla pagina Dc_LegalShow in alcune affermazioni che hanno fatto indignare il web. Nel breve filmato parla con un amico che le dice: “C'erano solo poveri e la cosa mi ha esaltato!”, “Ti ha esaltato la presenza dei poveri? Che schifo”, replica la legale. “No aspetta, nello stesso orario mi hanno rigato la Porsche”, “No ragazzi, fa veramente schifo questa cosa, i poveri dovrebbero bruciare all'inferno”.

La diretta di quel giorno è iniziata a circolare nuovamente nelle chat degli avvocati torinesi, raggiungendo un numero di utenti sempre maggiore. Ora, su Instagram, sotto il post zaino in spalla in cui annuncia la partecipazione a Pechino Express sono tanti i commenti duri, come questi: "Ricordiamoci che i poveri devono bruciare all'inferno! Però arricchirsi visitando Paesi poveri si eh", "C'è gente povera di denari e c'è gente povera di umanità. Lei è la seconda. E i denari non ribaltano questa povertà", "Praticamente sta partecipando a un programma che stando alle sue dichiarazioni corrisponde all'inferno in Terra".