Pechino Express: Attiviste vincono Prova Vantaggio, il malus agli Italo Americani: ecco perché

È tempo di correre. Ad arrivare primi al libro rosso di Enzo Miccio sono gli ItaloAmericani, seguiti dai Novelli Sposi e le Attiviste. Queste le coppie che partecipano alla Prova Vantaggio per ottenere un posto in più nella classifica finale. Vediamo ora in cosa consiste la missione tenutasi a Mari Mari e vinta dalle Attiviste, che regalano il Malus agli Italo Americani.

La Prova Vantaggio

Il primo round della prova Vantaggio ha come ingredienti principali freccette e canne di bambù: le coppie devono usare queste freccette per colpire un bersaglio e fare un tot di punti. Per recuperare altre "munizioni" e proseguire il gioco devono danzare tra delle canne di bambù. I peggiori sono i Novelli Sposi, che ammettono: "Questo genere di cose non rientra tra le nostre skills migliori". A continuare la prova sono soltanto gli Italo Americani e le Attiviste: le due coppie devono saltare su un tappeto elastico di bambù per accaparrarsi due bambiere e poi trovare una ragazza del villaggio. Nulla di più difficile, anche visto che soltanto uno della squadra può vedere la fotografia della donna in questione, mentre l'altro deve capire che aspetto abbia in base alla descrizione fornita dal suo compagno di viaggio.

La motivazione per il Malus

A vincere la gara sono le Attiviste, che danno il Malus agli Italo Americani. La scelta non sorprende dopo quanto accaduto a inizio puntata con Joe Bastianich, anche se la loro motivazione è un’altra: “Dato che avete firmato il libro rosso per primi e che noi vogliamo scalare la classifica, decidiamo di darlo agli Italo Americani”. Questi ultimi dovranno fermarsi per 5 minuti ogni volta che riceveranno via radio un messaggio dai conduttori. Se si trovano in macchina, invece, dovranno scendere e aspettare il tempo imposto da quello che Costantino Della Gherardesca ha definito "Singhiozzo".