Pechino Express 2023: anticipazioni, coppie concorrenti, percorso, quando inizia

In procinto di partire per le riprese di ?Pechino Express 2023?, fortunato reality che si appresta ad essere accolto per il terzo anno consecutivo da Sky (dopo un passato vissuto su Rai 2), il cast della decima edizione dello show è stato reso noto. Alla conduzione sono stati confermati Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio. Il programma è uno Sky Original prodotto da Banijay Italia e visibile in streaming su Now Tv (per gli abbonati al servizio). Dalle coppie di concorrenti al percorso fino alla data d'inizio: scopriamoqualcosa in più sulla prossima edizione del programma

Quali sono le coppie di Pechino Express 2023

Alessandra Demichelis e Lara Picardi e le avvocatesse torinesi.

Barbara Prezja, modella, e Carolina Stramare, Miss Italia 2019;

Dario Vergassola e la figlia Caterina;

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, la campionessa di nuoto e l?allenatore, nonché sposi.

Giorgia Soleri e Federica Fabrizio (in arte Federippi);

Joe Bastinich e Andrea Belfiore;

Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero, ex professoressa ed ex alunno de ?Il collegio?;

Martina Colombari e il figlio Achille Costacurta;

Salvatore Schillaci e la moglie Barbara Lombardo.

Pechino Express 2023: il percorso

La decima edizione di Pechino Express si svolge in Asia. Il percorso comincia dall?India, più precisamente dalla giungla di Mumbai, e prosegue nel cuore della nazione, con l?intento di svelarne la cultura, i segreti, le usanze, il cibo e i colori. Dal Borneo Malese arriviamo poi fino alla Cambogia, dalla capitale Phnom Penh, attraversata dal fiume Mekong, approdiamo ad Angkor, straordinario e iconico sito archeologico.

Quando e dove va in onda Pechino Express 10

"Pechino Express 10" va in onda su Sky. Il programma è visibile anche on demand su Sky Go e - in live streaming - su Now Tv, per gli abbonati al servizio.



Sky non ha ancora annunciato la data d?inizio della competizione. La messa in onda del reality dovrebbe comunque, a grandi linee, replicare quella della nona edizione, trasmessa dal 10 marzo al 12 maggio 2022. Si prospetta dunque, nel 2023, un analogo arco temporale di programmazione.