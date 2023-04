Pechino Express: la coppia scoppiata della prima missione

Grandi novità per la sesta puntata di Pechino Express, che ha visto protagoniste nuove coppie ben assortite: Joe Bastianich e Totò Schillaci, Federica Pellegrini e Carolina Stramare, Achille Costacurta e Federippi, Martina Colombari e Andrea Belfiore, Matteo Giunta e Giorgia Soleri, e Barbara Prezia e Barbara Lombardo. Una novità che ha lasciato di stucco i partecipanti, pronti a farsi strada nel percorso di 545 km da Tua Pek Kong (Sibu) a Miri, passando per Mukah, dove li attenderà una faticosissima Prova Vantaggio.

La prima missione

Nella prova iniziale le coppie hanno dovuto imparare una celebre canzone del Sarawak e, ovviamente, per non farsi mancare nulla, nella lingua dello Stato Malese del Borneo. Solo un membro della coppia può ascoltarla per poi insegnarla al suo compagno di viaggio e, come sempre, sarà un Maestro del posto a giudicare la loro esibizione canora, altrimenti saranno rimandati e dovranno continuare a studiare. Questa volta la prova è più complessa del solito, perché il "giudice" non è disposto a passare sopra i piccoli errori di pronuncia e ritmo, ed è per questo che inizialmente nessuno dei viaggiatori è riuscito nell'intento.

La coppia scoppiata

In seguito, tutte le coppie hanno proseguito il loro viaggio in cerca di un alloggio, a eccezione di Joe Bastianich e Totò Schillaci, il quale ha avuto grosse difficoltà a riprodurre la canzone Sarawak in tutto il suo splendore, tanto che Bastianic ha affermato: “Non ha ritmo, non ha pronuncia, non sente la melodia”. Ad un certo punto, infatto, il siciliano ha improvvisato parole senza senso. Nel frattempo, Bastianich è anche caduto per terra nel tragitto per tornare a studiare la seconda volta, ma per fortuna nessuno si è fatto troppo male. La coppia è scoppiata per una canzone, ma i due a lungo andare hanno trovato una certa intesa, e anche una casa per la notte. I primi a portare a termine la missione sono Martina Colombari e Andrea Belfiore e Achille Costacurta e Federippi, gli ultimi a lasciarsi alle spalle la difficile prova sono invece Joe Bastianich e Totò Schillaci.