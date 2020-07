Pechino Express cambia nome e, forse, anche conduttore

Costantino Della Gherardesca potrebbe non essere al timone della nuova stagione dell'adventure game Pechino Express. Una scelta non dipenderebbe da lui, ma dal passaggio della trasmissione dalla Rai a Sky. Al momento il futuro concorrente di 'Ballando con le Stelle' non si sbottona; nell'intervista rilasciata alla rivista 'Tele sette' non ha confermato né smentito la sua presenza nella trasmissione che nel frattempo ha già cambiato nome diventando Pekin Express.

I possibili sostituti

Chi potrebbe prendere il testimone? Circolano già i nomi di quelli che potrebbero essere i sostituti di Costantino, fra questi quello di Lodovica Comello, da diversi anni alla conduzione di Italia's Got talent su Tv8, e di Alessandro Cattellan, già confermato come presentatore di X Factor. Nulla si sa nemmeno delle mete che ospiteranno i concorrenti né su quando sarà possibile la loro partenza. Tutto dipenderà, ovviamente, dal Coronavirus.

Se la conduzione di Pechino, anzi Pekin Express è ancora tutta in forse, la partecipazione di Costantino nel programma di Milly Carlucci che prenderà il via il 12 settembre, è confermatissima anche se pare con alcune difficoltà fisiche da parte dell'opinionista televisivo.